Стоимость барреля нефти Brent превысила $81 впервые с конца апреля

4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн б/с) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 б/с, Нигерии – на 362 000 б/с, Анголы – на 175 000 б/с и др.