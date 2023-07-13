Стоимость барреля нефти Brent превысила $81 впервые с конца апреля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $81 за баррель впервые с 26 апреля. Это следует из данных лондонской биржи ICE.
В ходе торгов к 17:05 мск цена на нефть этой марки достигла $81,14, а уже к 17:53 стоимость барреля Brent составляла $81,27.
4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн б/с) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 б/с, Нигерии – на 362 000 б/с, Анголы – на 175 000 б/с и др.
Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия добровольно сократит объем экспорта нефти в августе на 500 000 б/с. Решение о снижении поставок было принято для поддержания «усилий по обеспечению баланса рынка», отмечал он.