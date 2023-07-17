Отельеры Крыма пообещали бесплатно продлить проживание туристам
Отельеры Крыма готовы на безвозмездной основе продлить проживание туристам, которые вынужденно остаются на полуострове из-за ЧП на мосту. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
«Мы пообщались с отельерами крымскими. Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе», – сказал он (цит. по ТАСС).
По словам Уманского, отельеры не будут штрафовать туристов, которые не успели вовремя заселиться в гостиницы.
По данным РСТ, в ближайшие дни из Крыма планируют выехать около 20 000 туристов, еще столько же, напротив, запланировали поездку туда. В связи с этим Уманский рекомендовал туристам, которые планируют поездку в Крым, обратиться в турагентства, чтобы там им подобрали аналогичные варианты путешествия. Автомобильное движение по мосту приостановлено. Движение поездов восстановили.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Позже в Национальном антитеррористическом комитете квалифицировали произошедшее как теракт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.