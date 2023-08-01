Украинский производитель водки Nemiroff подал в суд на пензенский завод
Украинский производитель спиртных напитков Nemiroff потребовал от бывшего российского партнера «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) прекратить использование марки, следует из картотеки судебных дел.
Исковое заявление поступило в суд 6 июня. Заседание по иску назначено на 2 ноября.
Компания Nemiroff Intellectual Property Establishment требует признать использование бренда Nemiroff пензенским заводом при производстве и продаже продукции после 1 февраля 2022 г. нарушением своих прав. После начала спецоперации России на Украине украинский производитель отозвал лицензию на выпуск напитков под своим брендом в России.
На иск обратил внимание «Коммерсантъ». Источник газеты на рынке утверждает, что, несмотря на отзыв лицензии, ОПВЗ, видимо, продолжили разливать алкоголь под брендом Nemiroff.
Из реестра Росаккредитации следует, что с начала 2023 г. пензенский завод получил несколько деклараций на выпуск разных линеек водок и настоек под названием Nemiroff. Собеседник «Коммерсанта» допустил, что между ОПВЗ и Nemiroff могли сохраняться неформальные договоренности, позволяющие бывшему партнеру в России использовать бренд. По его словам, иск может быть страховкой рисков, иначе Nemiroff предъявила бы и финансовые требования.
Источник газеты на рынке отмечает, что Nemiroff занимает 11-е место по продажам среди брендов водки в России. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман в разговоре с изданием счел, что заменить такой популярный бренд будет крайне сложно.
После февраля 2022 г. лицензию на производство алкогольной продукции на рынках России и Белоруссии также отозвал холдинг Global Spirits (бренд «Хортиця»). После этого российские компании запустили марку «Хорта».