Украинский производитель водки Nemiroff подал в суд на пензенский завод

Из реестра Росаккредитации следует, что с начала 2023 г. пензенский завод получил несколько деклараций на выпуск разных линеек водок и настоек под названием Nemiroff. Собеседник «Коммерсанта» допустил, что между ОПВЗ и Nemiroff могли сохраняться неформальные договоренности, позволяющие бывшему партнеру в России использовать бренд. По его словам, иск может быть страховкой рисков, иначе Nemiroff предъявила бы и финансовые требования.