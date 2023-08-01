Газета
Бизнес

Украинский производитель водки Nemiroff подал в суд на пензенский завод

Ведомости

Украинский производитель спиртных напитков Nemiroff потребовал от бывшего российского партнера «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) прекратить использование марки, следует из картотеки судебных дел.

Исковое заявление поступило в суд 6 июня. Заседание по иску назначено на 2 ноября.

Компания Nemiroff Intellectual Property Establishment требует признать использование бренда Nemiroff пензенским заводом при производстве и продаже продукции после 1 февраля 2022 г. нарушением своих прав. После начала спецоперации России на Украине украинский производитель отозвал лицензию на выпуск напитков под своим брендом в России.

На иск обратил внимание «Коммерсантъ». Источник газеты на рынке утверждает, что, несмотря на отзыв лицензии, ОПВЗ, видимо, продолжили разливать алкоголь под брендом Nemiroff.

Из реестра Росаккредитации следует, что с начала 2023 г. пензенский завод получил несколько деклараций на выпуск разных линеек водок и настоек под названием Nemiroff. Собеседник «Коммерсанта» допустил, что между ОПВЗ и Nemiroff могли сохраняться неформальные договоренности, позволяющие бывшему партнеру в России использовать бренд. По его словам, иск может быть страховкой рисков, иначе Nemiroff предъявила бы и финансовые требования.

Ранее по теме: Продажи водки и коньяка упали на 16,4 и 20,3% за год

Источник газеты на рынке отмечает, что Nemiroff занимает 11-е место по продажам среди брендов водки в России. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман в разговоре с изданием счел, что заменить такой популярный бренд будет крайне сложно.

После февраля 2022 г. лицензию на производство алкогольной продукции на рынках России и Белоруссии также отозвал холдинг Global Spirits (бренд «Хортиця»). После этого российские компании запустили марку «Хорта».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных