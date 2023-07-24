Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Продажи водки и коньяка упали на 16,4 и 20,3% за год

Эксперты полагают, что это может быть связано с ростом нелегального рынка
Анастасия Ковалева Алексей Полухин
Согласно официальной статистике, всего лишь за год продажи крепкого алкоголя в России снизились почти на 20% / Варвара Гертье / РИА Новости

Официальные продажи коньяка и бренди в РФ по итогам первого полугодия 2023 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% до 3,7  млн  дал, водки – на 16,4% до 30,2 млн дал. Такие данные приводятся в статистике Росстата, с которой ознакомились «Ведомости». В ней, в частности, указано, что компания «Татспиртпром» (бренды Graf Ledoff, «Крещенская», Tundra) сократила продажи водки на 14% до 3,6 млн дал, Beluga Group (Belugа, «Беленькая», «Русский лед») – на 26% до 3,5 млн дал.

Реализация коньяка и бренди снизилась на 19% до 689 000 дал у Stellar Group (Old Barrel, Mancatcher, Veda), на 33% до 758 000 дал – у Alvisa («Старейшина», «Киновский»).

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных