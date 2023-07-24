Продажи водки и коньяка упали на 16,4 и 20,3% за год

Официальные продажи коньяка и бренди в РФ по итогам первого полугодия 2023 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% до 3,7 млн дал, водки – на 16,4% до 30,2 млн дал. Такие данные приводятся в статистике Росстата, с которой ознакомились «Ведомости». В ней, в частности, указано, что компания «Татспиртпром» (бренды Graf Ledoff, «Крещенская», Tundra) сократила продажи водки на 14% до 3,6 млн дал, Beluga Group (Belugа, «Беленькая», «Русский лед») – на 26% до 3,5 млн дал.