Роскомнадзор опроверг сообщения о подготовке запрета продаж техники Apple в России

Ранее в СМИ появилась информация, что такой запрет могут ввести после проведения исследований со стороны Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору. Центр проверит гаджеты Apple и других иностранных производителей для того, чтобы убедиться, что пользователи имеют безопасный доступ к российским цифровым сервисам.