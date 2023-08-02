Роскомнадзор опроверг сообщения о подготовке запрета продаж техники Apple в России
Сообщения о том, что в России после проведения исследований Роскомнадзором могут запретить продажу техники Apple, являются ложными. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
«Нет», – сказали в пресс-службе агентству ТАСС на вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований.
Ранее в СМИ появилась информация, что такой запрет могут ввести после проведения исследований со стороны Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору. Центр проверит гаджеты Apple и других иностранных производителей для того, чтобы убедиться, что пользователи имеют безопасный доступ к российским цифровым сервисам.
2 августа «Ведомости» со ссылкой на конкурсную документацию, размещенную на портале госзакупок, сообщили, что подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» закупит 54 устройства за 2,3 млн руб., среди которых будут iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14.