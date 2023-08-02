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Роскомнадзор опроверг сообщения о подготовке запрета продаж техники Apple в России

Ведомости

Сообщения о том, что в России после проведения исследований Роскомнадзором могут запретить продажу техники Apple, являются ложными. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

«Нет», – сказали в пресс-службе агентству ТАСС на вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований.

Ранее в СМИ появилась информация, что такой запрет могут ввести после проведения исследований со стороны Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору. Центр проверит гаджеты Apple и других иностранных производителей для того, чтобы убедиться, что пользователи имеют безопасный доступ к российским цифровым сервисам.

Ранее по теме: Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad

2 августа «Ведомости» со ссылкой на конкурсную документацию, размещенную на портале госзакупок, сообщили, что подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» закупит 54 устройства за 2,3 млн руб., среди которых будут iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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