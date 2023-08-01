Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad

Как следует из проекта договора, ФГУП понадобилось 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре гаджета каждой модели, с пометкой «эквивалент недопустим»), еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Также ФГУП рассчитывает получить 21 смартфон от других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Кроме того, ГРЧЦ закупит шесть планшетов Huawei. ГРЧЦ перечисляет названия конкретных моделей устройств на Android, но по каждому из них допускается покупка эквивалентной модели.