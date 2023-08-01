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Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad

Ведомство протестирует работу устройств на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости

Подведомственное Роскомнадзору (РКН) ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявило закупку десятков мобильных устройств зарубежных вендоров. Как следует из конкурсной документации, которая была размещена на портале госзакупок 20 июля 2023 г., за 2,3 млн руб. ГРЧЦ приобретает 54 гаджета. 28 июля был определен победитель, им стало ООО «Айти-ресурс».

Как следует из проекта договора, ФГУП понадобилось 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре гаджета каждой модели, с пометкой «эквивалент недопустим»), еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Также ФГУП рассчитывает получить 21 смартфон от других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Кроме того, ГРЧЦ закупит шесть планшетов Huawei. ГРЧЦ перечисляет названия конкретных моделей устройств на Android, но по каждому из них допускается покупка эквивалентной модели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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