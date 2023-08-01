Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad

Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPadВедомство протестирует работу устройств на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки
Подведомственное Роскомнадзору (РКН) ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) объявило закупку десятков мобильных устройств зарубежных вендоров. Как следует из конкурсной документации, которая была размещена на портале госзакупок 20 июля 2023 г., за 2,3 млн руб. ГРЧЦ приобретает 54 гаджета. 28 июля был определен победитель, им стало ООО «Айти-ресурс».
Как следует из проекта договора, ФГУП понадобилось 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре гаджета каждой модели, с пометкой «эквивалент недопустим»), еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Также ФГУП рассчитывает получить 21 смартфон от других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Кроме того, ГРЧЦ закупит шесть планшетов Huawei. ГРЧЦ перечисляет названия конкретных моделей устройств на Android, но по каждому из них допускается покупка эквивалентной модели.