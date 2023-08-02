Роскомнадзор проверит безопасность доступа к российским сервисам через технику Apple
Подведомственный Роскомнадзору (РКН) Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) проверит гаджеты Apple и других иностранных производителей для того, чтобы убедиться, что пользователи имеют безопасный доступ к российским цифровым сервисам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба ведомства.
«В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевые протоколы, программные библиотеки, их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов», – отметили в Роскомнадзоре.
Там пояснили, что интернет-сервисы используют сетевые протоколы передачи данных, которые «преимущественно являются иностранными разработками».
Ранее сегодня «Ведомости» со ссылкой на конкурсную документацию, размещенную на портале госзакупок, сообщили, что подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) закупит 54 устройства за 2,3 млн руб.
В частности, ведомство планирует приобрести 16 iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре гаджета каждой модели), еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Также ФГУП рассчитывает получить 21 смартфон от других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Еще шесть планшетов ГРЧЦ закупит у Huawei .
В июне ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России.
После этого пользоваться техникой Apple в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям. Позже запрет был введен во всех подразделениях «Ростеха». Также о подготовке соответствующих приказов заявили в Минцифры, Федеральной таможенной службе и ЦИК. По данным ТАСС, ограничения на использование iPhone ввела и Росавиация.