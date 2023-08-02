Роскомнадзор проверит безопасность доступа к российским сервисам через технику Apple

В частности, ведомство планирует приобрести 16 iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре гаджета каждой модели), еще четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Также ФГУП рассчитывает получить 21 смартфон от других производителей, включая Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. Еще шесть планшетов ГРЧЦ закупит у Huawei .