«Ростех» ввел запрет на использование техники Apple в служебных целях
Запрет на использование техники Apple в рабочих целях был введен во всех организациях «Ростеха». Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации.
«Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя», – сообщили в «Ростехе» (цит. по ТАСС).
Ранее аналогичный запрет был введен для сотрудников Минпромторга и всех подведомственных организаций. В ведомстве сообщили, что запрет начнет действовать с 17 июля. Представитель Минпромторга в разговоре с «Ведомостями» 4 июля объяснял, что эта мера была введена в целях обеспечения защиты информации.
1 июня ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов бренда. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь идет о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента также не могут пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих целях. По его словам, все знают, что «эти гаджеты абсолютно прозрачные», и потому их пользование в служебной коммуникации запрещено.