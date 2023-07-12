Минпромторг подтвердил запрет сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях
В Минпромторге подтвердили информацию о том, что сотрудникам ведомства с 17 июля будет запрещено пользоваться iPhone для рабочей коммуникации. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах промышленной выставки «Иннопром-2023».
«Да, был приказ… Там формулировка такая: для служебных целей. Запрет на рабочую переписку через iPhone», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
О том, что сотрудникам Минпромторга и подведомственным организациям запретят использовать iPhone, «Ведомости» написали 4 июля. По словам представителя Минпромторга, эта мера была принята в целях обеспечения защиты информации.
1 июня ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов бренда. Помимо российских пользователей спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь идет о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента также не могут пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих целях. По его словам, все знают, что «эти гаджеты абсолютно прозрачные», и потому их пользование в служебной коммуникации запрещено.