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СМИ: Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone

Ведомости

Росавиация ввела запрет на использование сотрудниками iPhone в служебных целях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

Ограничения также были введены в Государственной корпорации по организации воздушного движения, Администрации гражданских аэропортов, а также в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации. При этом представитель Росавиации не подтвердил и не опроверг эту информацию агентству.

31 июля ТАСС сообщил, что сотрудники Минтранса России начали отказываться от использования iPhone в служебных целях. В представительстве министерства также не подтвердили и не опровергли эти данные.

4 июля «Ведомости» писали, что сотрудникам Минпромторга и подведомственным организациям запретят использовать iPhone. Сотрудник одной из компаний – разработчиков IT-решений отмечал, что аналогичные запреты в ближайшее время будут вводиться и в других крупных ведомствах и регионах. Позже первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил введение запрета на пользование iPhone для рабочей коммуникации.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента не могут пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих целях. По его словам, все знают, что «эти гаджеты абсолютно прозрачные», и потому их использование в служебной коммуникации запрещено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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