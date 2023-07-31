СМИ: Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone
Росавиация ввела запрет на использование сотрудниками iPhone в служебных целях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Ограничения также были введены в Государственной корпорации по организации воздушного движения, Администрации гражданских аэропортов, а также в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации. При этом представитель Росавиации не подтвердил и не опроверг эту информацию агентству.
31 июля ТАСС сообщил, что сотрудники Минтранса России начали отказываться от использования iPhone в служебных целях. В представительстве министерства также не подтвердили и не опровергли эти данные.
4 июля «Ведомости» писали, что сотрудникам Минпромторга и подведомственным организациям запретят использовать iPhone. Сотрудник одной из компаний – разработчиков IT-решений отмечал, что аналогичные запреты в ближайшее время будут вводиться и в других крупных ведомствах и регионах. Позже первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил введение запрета на пользование iPhone для рабочей коммуникации.
В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента не могут пользоваться мобильными устройствами Apple в рабочих целях. По его словам, все знают, что «эти гаджеты абсолютно прозрачные», и потому их использование в служебной коммуникации запрещено.