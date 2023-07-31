СМИ: Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone

4 июля «Ведомости» писали, что сотрудникам Минпромторга и подведомственным организациям запретят использовать iPhone. Сотрудник одной из компаний – разработчиков IT-решений отмечал, что аналогичные запреты в ближайшее время будут вводиться и в других крупных ведомствах и регионах. Позже первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков подтвердил введение запрета на пользование iPhone для рабочей коммуникации.