ОАК создаст предприятие по производству беспилотников совместно с Glory Air
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст предприятие совместно с компанией Glory Air по производству беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
«Партнеры планируют организовать производство линейки беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки. Идет оценка потенциала ряда решений в диапазоне массы полезной нагрузки от 20 до 200 кг», – говорится в сообщении.
Как уточнил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, чьи слова привела пресс-служба, взаимодействие компаний позволит сформировать «востребованную линейку решений и претендовать на весомые позиции на российском рынке».
ОАК была основана в 2006 г. Сейчас российская корпорация является одной из крупнейших в Европе. Как следует из информации сайта компании, входящие в ее структуру предприятия производят самолеты брендов «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе» а также новые – Superjet и МС-21. В конце 2022 г. правительство сообщило, что направит ОАК почти 900 млн руб. в 2023 г. на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.
Glory Air, созданная в 2011 г., занимается поставкой индустриальных и коммерческих беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Компания использует мировые разработки в области БПЛА и совершенствует их под российские стандарты, говорится на сайте.