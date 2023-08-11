ОАК создаст предприятие по производству беспилотников совместно с Glory Air

ОАК была основана в 2006 г. Сейчас российская корпорация является одной из крупнейших в Европе. Как следует из информации сайта компании, входящие в ее структуру предприятия производят самолеты брендов «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе» а также новые – Superjet и МС-21. В конце 2022 г. правительство сообщило, что направит ОАК почти 900 млн руб. в 2023 г. на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.