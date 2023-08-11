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ОАК создаст предприятие по производству беспилотников совместно с Glory Air

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст предприятие совместно с компанией Glory Air по производству беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Партнеры планируют организовать производство линейки беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки. Идет оценка потенциала ряда решений в диапазоне массы полезной нагрузки от 20 до 200 кг», – говорится в сообщении.

Как уточнил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, чьи слова привела пресс-служба, взаимодействие компаний позволит сформировать «востребованную линейку решений и претендовать на весомые позиции на российском рынке».

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ОАК была основана в 2006 г. Сейчас российская корпорация является одной из крупнейших в Европе. Как следует из информации сайта компании, входящие в ее структуру предприятия производят самолеты брендов «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бе» а также новые – Superjet и МС-21. В конце 2022 г. правительство сообщило, что направит ОАК почти 900 млн руб. в 2023 г. на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Glory Air, созданная в 2011 г., занимается поставкой индустриальных и коммерческих беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Компания использует мировые разработки в области БПЛА и совершенствует их под российские стандарты, говорится на сайте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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