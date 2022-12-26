Кабмин направит ОАК почти 900 млн рублей на создание дальнемагистрального самолета
В 2023 г. правительство выделит почти 900 млн руб. Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация" <...> в размере 896868,9 тыс. рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета», — говорится в опубликованном документе.
В октябре стало известно, что кабмин выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21.
Летом этого года правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. На реализацию новой программы, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, будет выделено более 770 млрд руб. Из них свыше 150 млрд руб. направят на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 г. В общую сумму также включено субсидирование авиакомпаний в размере 100 млрд руб., утвержденное президентом Владимиром Путиным в апреле.