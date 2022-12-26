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Кабмин направит ОАК почти 900 млн рублей на создание дальнемагистрального самолета

Ведомости

В 2023 г. правительство выделит почти 900 млн руб. Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединенная авиастроительная корпорация" <...> в размере 896868,9 тыс. рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета», — говорится в опубликованном документе.

В октябре стало известно, что кабмин выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21.

Летом этого года правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. На реализацию новой программы, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, будет выделено более 770 млрд руб. Из них свыше 150 млрд руб. направят на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 г. В общую сумму также включено субсидирование авиакомпаний в размере 100 млрд руб., утвержденное президентом Владимиром Путиным в апреле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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