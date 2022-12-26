Кабмин направит ОАК почти 900 млн рублей на создание дальнемагистрального самолета

Летом этого года правительство утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. На реализацию новой программы, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, будет выделено более 770 млрд руб. Из них свыше 150 млрд руб. направят на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 г. В общую сумму также включено субсидирование авиакомпаний в размере 100 млрд руб., утвержденное президентом Владимиром Путиным в апреле.