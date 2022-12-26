ОДК начала летные испытания двигателя для пассажирского SSJ New

Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» заявил, что замена двигателей SaM146 на нынешнем поколении регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена. Эти самолеты в эксплуатации с 2011 г., сейчас у российских перевозчиков около 150 SSJ100.