ОДК начала летные испытания двигателя для пассажирского SSJ New
«Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК) начала летные испытания двигателя ПД-8, предназначенного для пассажирского лайнера SSJ New, передает пресс-служба «Ростеха».
В сообщении говорится, что двигатель испытывают в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, принадлежащей ЛИИ имени Громова ОАК.
«Регистрируются основные эксплуатационные данные – частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки», — отметили в пресс-службе.
Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» заявил, что замена двигателей SaM146 на нынешнем поколении регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена. Эти самолеты в эксплуатации с 2011 г., сейчас у российских перевозчиков около 150 SSJ100.
По словам вице-премьера, ремоторизация требует существенных финансовых затрат, а экономическая целесообразность для эксплуатантов и лизингодателей остается в фокусе внимания. Он также выразил надежду, что удастся найти технические решения для продления ресурса имеющегося парка таких самолетов с двигателями SaM146.