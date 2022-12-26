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ОДК начала летные испытания двигателя для пассажирского SSJ New

Ведомости

«Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК) начала летные испытания двигателя ПД-8, предназначенного для пассажирского лайнера SSJ New, передает пресс-служба «Ростеха».

В сообщении говорится, что двигатель испытывают в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, принадлежащей ЛИИ имени Громова ОАК.

«Регистрируются основные эксплуатационные данные – частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки», — отметили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» заявил, что замена двигателей SaM146 на нынешнем поколении регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на российские ПД-8 пока не предусмотрена. Эти самолеты в эксплуатации с 2011 г., сейчас у российских перевозчиков около 150 SSJ100.

По словам вице-премьера, ремоторизация требует существенных финансовых затрат, а экономическая целесообразность для эксплуатантов и лизингодателей остается в фокусе внимания. Он также выразил надежду, что удастся найти технические решения для продления ресурса имеющегося парка таких самолетов с двигателями SaM146.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных