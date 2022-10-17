Правительство выделит 15 млрд рублей на оборудование для авиазаводов

На поддержку проекта МС-21 бюджетные деньги выделяются не впервые. В январе 2019 г. правительство направило 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Деньги должны были поступать в течение трех лет: в 2019 г. – 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, занимавший в 2018 г. пост вице-премьера, курировавшего промышленность, оценивал тогда затраты на создание МС-21 в 465 млрд руб. до 2025 г.