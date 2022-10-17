Правительство выделит 15 млрд рублей на оборудование для авиазаводов
Кабмин выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21, передает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
«В рамках плана первоочередных действий по поддержке экономики мы предусмотрели меры, необходимые для развития высокотехнологичных производств. Среди них – помощь в оснащении авиационных заводов современным оборудованием. Чтобы они, опираясь на собственную базу, могли предлагать качественную продукцию», — отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Премьер отметил, что на эти цели будет выделено 15 млрд руб. По его словам, второй опытный образец самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил длительный перелет – более пяти часов. Первый борт сейчас участвует в программе дополнительных сертификационных испытаний, добавил Мишустин.
На поддержку проекта МС-21 бюджетные деньги выделяются не впервые. В январе 2019 г. правительство направило 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Деньги должны были поступать в течение трех лет: в 2019 г. – 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, занимавший в 2018 г. пост вице-премьера, курировавшего промышленность, оценивал тогда затраты на создание МС-21 в 465 млрд руб. до 2025 г.
В настоящее время Россия производит узкофюзеляжный пассажирский самолет SSJ, на финишной стадии находится самолет МС-21, а в процессе перезапуска — производство Ту-214. В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что в производство запущено 20 самолетов Ту-214, которые в дальнейшем должны заменить зарубежные Boeing и Airbus.
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