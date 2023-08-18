Производитель автокатализаторов Johnson Matthey продал российские активы

В 2022 г. выручка «Джонсон Матти Красноярск» составила 1,4 млрд руб. (-82,9% год к году). Компания также показала 374,2 млн руб. чистого убытка против прибыли в 926,6 млн руб. годом ранее. В то же время компания указывала на существенное снижение потребительского спроса в РФ.