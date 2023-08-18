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Производитель автокатализаторов Johnson Matthey продал российские активы

Ведомости

Производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey продал свои российские активы местному менеджменту. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, обратил внимание «Коммерсантъ».

В конце июня этого года завод Johnson Matthey «Джонсон Матти Красноярск» перешел к ООО «Катализаторы и технологии». В июле компания была переименована в ООО «Экотехсис». По информации издания, производство на заводе собираются возобновить.

Компания «Катализаторы и технологии» была создана в ноябре 2022 г. Она зарегистрирована в Красноярске. Ее учредителями являются Леонид Ракитин, Андрей Коссов и Вадим Невенченко, следует из данных СПАРК. Ракитин также занимает должность генерального директора. Каждому из них принадлежит по 33,3% компании.

Ранее Ракитин был гендиректором «Джонсон Матти Красноярск», Коссов занимал должность коммерческого директора Johnson Matthey в РФ, а Невенченко – финансового контролера, отмечает «Коммерсантъ». Таким образом, бизнес Johnson Matthey в России перешел к российским топ-менеджерам.

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В последнем опубликованном отчете Johnson Matthey за финансовый год (закончился 31 марта) говорится, что компания закрыла офис в Москве, прекратила коммерческую деятельность в России и приостановила производство на красноярском заводе. При этом в отчете нет данных о продаже российских активов.

В 2022 г. выручка «Джонсон Матти Красноярск» составила 1,4 млрд руб. (-82,9% год к году). Компания также показала 374,2 млн руб. чистого убытка против прибыли в 926,6 млн руб. годом ранее. В то же время компания указывала на существенное снижение потребительского спроса в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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