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Бизнес

Французский производитель Valeo сообщил о продаже российского бизнеса

Ведомости

Французский производитель автомобильных комплектующих Valeo подписал соглашение о продаже российского бизнеса компании НПК «Автоприбор». Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В рамках своего решения прекратить производственную деятельность в России компания Valeo объявила сегодня, что подписала соглашение с НПК "Автоприбор" о продаже всех активов Valeo по производству систем трансмиссии в России», – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что завершение сделки будет зависеть от получения разрешения от регулирующих органов. Согласно условиям, у Valeo будет опцион на обратный выкуп в течение 10 лет, который будет возможен по прошествии шести лет.

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В Valeo подчеркнули, что сделка позволит сохранить 158 рабочих мест в России. «Эта продажа будет осуществлена без какого-либо прироста капитала или потерь. <…> Продажи Valeo в России ранее составляли менее 1% от продаж группы, а соответствующие активы были амортизированы в 2022 г. на общую сумму 43 млн евро», – отметили в компании.

Французская группа Valeo была основана в 1923 г. и специализируется на производстве и поставках автомобильных комплектующих и запасных частей. В 2011 г. компания открыла производство в Тольятти, в апреле 2018 г. объявила о расширении производства за 17 млн евро.

По данным сайта НПК «Автоприбор», предприятие расположено во Владимире и является первым в России заводом по производству автокомплектующих. Компания выпускает более 500 наименований продукции как для отечественного, так и для зарубежного автопрома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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