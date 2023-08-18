Французский производитель Valeo сообщил о продаже российского бизнеса
Французский производитель автомобильных комплектующих Valeo подписал соглашение о продаже российского бизнеса компании НПК «Автоприбор». Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«В рамках своего решения прекратить производственную деятельность в России компания Valeo объявила сегодня, что подписала соглашение с НПК "Автоприбор" о продаже всех активов Valeo по производству систем трансмиссии в России», – сказано в сообщении.
В компании уточнили, что завершение сделки будет зависеть от получения разрешения от регулирующих органов. Согласно условиям, у Valeo будет опцион на обратный выкуп в течение 10 лет, который будет возможен по прошествии шести лет.
В Valeo подчеркнули, что сделка позволит сохранить 158 рабочих мест в России. «Эта продажа будет осуществлена без какого-либо прироста капитала или потерь. <…> Продажи Valeo в России ранее составляли менее 1% от продаж группы, а соответствующие активы были амортизированы в 2022 г. на общую сумму 43 млн евро», – отметили в компании.
Французская группа Valeo была основана в 1923 г. и специализируется на производстве и поставках автомобильных комплектующих и запасных частей. В 2011 г. компания открыла производство в Тольятти, в апреле 2018 г. объявила о расширении производства за 17 млн евро.
По данным сайта НПК «Автоприбор», предприятие расположено во Владимире и является первым в России заводом по производству автокомплектующих. Компания выпускает более 500 наименований продукции как для отечественного, так и для зарубежного автопрома.