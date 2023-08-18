Французский производитель Valeo сообщил о продаже российского бизнеса

В Valeo подчеркнули, что сделка позволит сохранить 158 рабочих мест в России. «Эта продажа будет осуществлена без какого-либо прироста капитала или потерь. <…> Продажи Valeo в России ранее составляли менее 1% от продаж группы, а соответствующие активы были амортизированы в 2022 г. на общую сумму 43 млн евро», – отметили в компании.