Российская «дочка» Danone сменит название в сентябре

Французская Danone начала производить продукцию под своими брендами на российских заводах в 1994 г. На 2022 г. у французской корпорации было в стране 13 предприятий. В 2021 г. выручка российских активов Danone составляла 122,7 млрд руб., чистая прибыль – более 10 млрд руб. В 2022 г. эти активы были исключены из общей отчетности концерна. С октября прошлого года российский бизнес перешел в управление к местному менеджменту.