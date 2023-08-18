Российская «дочка» Danone сменит название в сентябре
«Данон Россия» в сентябре будет переименована в «Эйч энд Эн», следует из письма компании своим контрагентам, передает «РИА Новости».
«Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 г. изменении наименования юридического лица группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия"... Новое наименование... акционерное общество «Эйч энд Эн», – говорится в письме.
Все реквизиты, а также выданные доверенности сохраняются, добавили в компании.
Французская Danone начала производить продукцию под своими брендами на российских заводах в 1994 г. На 2022 г. у французской корпорации было в стране 13 предприятий. В 2021 г. выручка российских активов Danone составляла 122,7 млрд руб., чистая прибыль – более 10 млрд руб. В 2022 г. эти активы были исключены из общей отчетности концерна. С октября прошлого года российский бизнес перешел в управление к местному менеджменту.
16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Согласно документу, Росимуществу передали 83 000 и 85 000 акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». В конце июля Danone сообщила о списании 200 млн евро после перехода активов в управление России.