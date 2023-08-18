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Бизнес

Российская «дочка» Danone сменит название в сентябре

Ведомости

«Данон Россия» в сентябре будет переименована в «Эйч энд Эн», следует из письма компании своим контрагентам, передает «РИА Новости».

«Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 г. изменении наименования юридического лица группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия"... Новое наименование... акционерное общество «Эйч энд Эн», – говорится в письме.

Все реквизиты, а также выданные доверенности сохраняются, добавили в компании.

Французская Danone начала производить продукцию под своими брендами на российских заводах в 1994 г. На 2022 г. у французской корпорации было в стране 13 предприятий. В 2021 г. выручка российских активов Danone составляла 122,7 млрд руб., чистая прибыль – более 10 млрд руб. В 2022 г. эти активы были исключены из общей отчетности концерна. С октября прошлого года российский бизнес перешел в управление к местному менеджменту. 

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16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Согласно документу, Росимуществу передали 83 000 и 85 000 акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». В конце июля Danone сообщила о списании 200 млн евро после перехода активов в управление России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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