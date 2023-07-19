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Danone может перестать выпускать в России продукцию под маркой Actimel

Компания рассматривает возможность локализации этого бренда
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг, следует из базы данных ведомства. Это означает, что она в случае одобрения сможет выпускать под этими названиями молоко, молочные напитки и йогурты. Сами знаки созвучны с международным брендом Actimel, под которым Danone с 1990-х гг. производит во всем мире кисломолочные напитки с витаминами.

Ранее компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав ее в «Актибио». Изменения коснулись только названия и дизайна упаковки, подчеркивалось в ее сообщении. Там пояснялось, что «локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России». Ранее в 2022 г. компания объявила о приостановке любых инвестиций в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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