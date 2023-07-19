Danone может перестать выпускать в России продукцию под маркой Actimel

«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг, следует из базы данных ведомства. Это означает, что она в случае одобрения сможет выпускать под этими названиями молоко, молочные напитки и йогурты. Сами знаки созвучны с международным брендом Actimel, под которым Danone с 1990-х гг. производит во всем мире кисломолочные напитки с витаминами.