Danone может перестать выпускать в России продукцию под маркой Actimel

Danone может перестать выпускать в России продукцию под маркой ActimelКомпания рассматривает возможность локализации этого бренда
«Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг, следует из базы данных ведомства. Это означает, что она в случае одобрения сможет выпускать под этими названиями молоко, молочные напитки и йогурты. Сами знаки созвучны с международным брендом Actimel, под которым Danone с 1990-х гг. производит во всем мире кисломолочные напитки с витаминами.
Ранее компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав ее в «Актибио». Изменения коснулись только названия и дизайна упаковки, подчеркивалось в ее сообщении. Там пояснялось, что «локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России». Ранее в 2022 г. компания объявила о приостановке любых инвестиций в РФ.