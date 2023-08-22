Газета
Бизнес

«Яндекс Маркет» начал продавать мебель под собственной торговой маркой

Ведомости

«Яндекс Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой. Разработкой продуктов займется команда экс-менеджеров из IKEA, которые перешли в компанию после закрытия предприятий шведской группы, сообщил «Коммерсантъ». 

В компании рассчитывают, что мебель под собственным брендом составить около 10% от оборота категории на онлайн-площадке. Сейчас на маркетплейсе размещены диваны и кровати, до конца 2023 г. здесь должна появиться мебель для гостиной, кухни и спальни.  До конца 2025 г. количество товаров планируется довести до 3000 наименований. 

Экс-менеджеры из IKEA займутся разработкой продуктов. По данным «Коммерсанта», маркетплейс будет сотрудничать в основном с отечественными производителями. При этом «Яндекс Маркет» параллельно начал работать с фабриками Белоруссии и Китая. 

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за полгода 2023 г. онлайн-продажи «мебели и товаров для дома» представлены в числе самых популярных категорий у россиян. Их объем в общей доле интернет-продаж составил 16,8%, или 459 млрд руб., что соответствует второму месту рейтинга популярных онлайн-товаров. На первом месте находится «цифровая и бытовая техника», на которую россияне потратили в интернете 522,5 млрд руб., ее доля в общем объеме продаж – 19,1%.

В июле маркетплейс Wildberries запустил производство умных телевизоров под собственной торговой маркой RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на своей площадке. В зависимости от технических характеристик стоимость девайсов предполагалась от 7500 до 40 000 руб. Ранее «Ведомости» писали, что Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники со стоимостью продукции «в среднем ценовом сегменте». Производить ее намерены как на российских заводах, так и в Китае.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных