«Яндекс Маркет» начал продавать мебель под собственной торговой маркой
В компании рассчитывают, что мебель под собственным брендом составить около 10% от оборота категории на онлайн-площадке. Сейчас на маркетплейсе размещены диваны и кровати, до конца 2023 г. здесь должна появиться мебель для гостиной, кухни и спальни. До конца 2025 г. количество товаров планируется довести до 3000 наименований.
Экс-менеджеры из IKEA займутся разработкой продуктов. По данным «Коммерсанта», маркетплейс будет сотрудничать в основном с отечественными производителями. При этом «Яндекс Маркет» параллельно начал работать с фабриками Белоруссии и Китая.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за полгода 2023 г. онлайн-продажи «мебели и товаров для дома» представлены в числе самых популярных категорий у россиян. Их объем в общей доле интернет-продаж составил 16,8%, или 459 млрд руб., что соответствует второму месту рейтинга популярных онлайн-товаров. На первом месте находится «цифровая и бытовая техника», на которую россияне потратили в интернете 522,5 млрд руб., ее доля в общем объеме продаж – 19,1%.
В июле маркетплейс Wildberries запустил производство умных телевизоров под собственной торговой маркой RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на своей площадке. В зависимости от технических характеристик стоимость девайсов предполагалась от 7500 до 40 000 руб. Ранее «Ведомости» писали, что Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники со стоимостью продукции «в среднем ценовом сегменте». Производить ее намерены как на российских заводах, так и в Китае.