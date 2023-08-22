«Яндекс Маркет» начал продавать мебель под собственной торговой маркой

В июле маркетплейс Wildberries запустил производство умных телевизоров под собственной торговой маркой RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на своей площадке. В зависимости от технических характеристик стоимость девайсов предполагалась от 7500 до 40 000 руб. Ранее «Ведомости» писали, что Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники со стоимостью продукции «в среднем ценовом сегменте». Производить ее намерены как на российских заводах, так и в Китае.