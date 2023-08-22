Цена газа на бирже ICE превысила $500 за 1000 куб. м
Стоимость 1000 куб. м газа с поставкой в сентябре на бирже ICE превысила $500 впервые с середины июня, рост составил уже более 9%, следует из данных лондонской биржи.
По состоянию на 15:30 мск фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF с поставкой в сентябре стоили 44,725 евро за 1 МВт/ч, или $507,12 за 1000 куб. м (+9,67%). К 15:47 мск рост замедлился до 7,67%.
В середине июля Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало рост спотовых цен на газ в Европе в 2024 г. в среднем на 25% к уровню этого года более чем до $600 за 1000 куб. м.
Согласно данным ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) на 16 августа, объем запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) Евросоюза превысил целевой уровень в 90% от их совокупной мощности, что на 15% выше показателя на 16 августа 2022 г. и на 14% выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.