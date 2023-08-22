Цена газа на бирже ICE превысила $500 за 1000 куб. м

Согласно данным ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) на 16 августа, объем запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) Евросоюза превысил целевой уровень в 90% от их совокупной мощности, что на 15% выше показателя на 16 августа 2022 г. и на 14% выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.