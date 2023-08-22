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Цена газа на бирже ICE превысила $500 за 1000 куб. м

Ведомости

Стоимость 1000 куб. м газа с поставкой в сентябре на бирже ICE превысила $500 впервые с середины июня, рост составил уже более 9%, следует из данных лондонской биржи. 

По состоянию на 15:30 мск фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF с поставкой в сентябре стоили 44,725 евро за 1 МВт/ч, или $507,12 за 1000 куб. м (+9,67%). К 15:47 мск рост замедлился до 7,67%.

В середине июля Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало рост спотовых цен на газ в Европе в 2024 г. в среднем на 25% к уровню этого года более чем до $600 за 1000 куб. м.

Согласно данным ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE) на 16 августа, объем запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) Евросоюза превысил целевой уровень в 90% от их совокупной мощности, что на 15% выше показателя на 16 августа 2022 г. и на 14% выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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