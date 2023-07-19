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Цена на газ в Европе в 2024 году может вырасти на 25%, считают эксперты

Стоимость топлива вновь может стать премиальной по сравнению с ценой в Азии
Василий Милькин
ANP via AFP

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста спотовых цен на газ в Европе в 2024 г. в среднем на 25% к уровню этого года более чем до $600 за 1000 куб. м. Об этом говорится в докладе Global Gas Security Review 2023.

По данным МЭА, во II квартале 2023 г. цена на газ в Европе составляла в среднем $11 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), или $392,9 за 1000 куб. м. Это на 35% меньше, чем в I квартале этого года, и на 63% меньше, чем во II квартале 2022 г. Агентство указывает, что благодаря росту поставок сжиженного газа (СПГ) в Европу и значительным запасам в подземных хранилищах (ПХГ) в конце мая цена на газ на хабе TTF в Нидерландах падала ниже $8/МБТЕ ($285,7 за 1000 куб. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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