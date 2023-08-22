Тимати предложил купить сеть пиццерий Domino’s Pizza в России

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами с (ресторатором Антоном Пинским) и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», – написал он в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).