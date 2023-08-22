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Бизнес

Тимати предложил купить сеть пиццерий Domino’s Pizza в России

Ведомости

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) предложил владельцам Domino’s Pizza в России выкупить сеть пиццерий и провести ребрендинг. Ранее держатель мастер-франшизы DP Eurasia объявил о запуске процедуры банкротства российского подразделения.

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами с (ресторатором Антоном Пинским) и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», – написал он в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Рэпер также указал на уже имеющийся «успешный опыт сотрудничества» с Пинским. В конце июля 2022 г. Пинский и Тимати выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Открытие первой точки обновленной сети под названием Stars Coffee на Новом Арбате состоялось 18 августа 2022 г.

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Ранее нидерландская DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приняла решение запустить процедуру банкротства в отношении российского бизнеса DP Russia. В компании объяснили это решение «все более сложными условиями». После завершения процедуры банкротства компания перестанет присутствовать в России. В DP Russia также отметили, что внешний долг подразделения в 520 млн руб. был полностью погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств.

Процедуре банкротства предшествовали попытки компании продать бизнес в России. О них DP Eurasia сообщила 28 декабря 2022 г. В компании тогда отметили, что сейчас ведется работа над потенциальной сделкой по продаже российских активов, однако в ее результате «нельзя быть уверенным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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