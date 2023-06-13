Ресторатор Пинский раскрыл стоимость покупки Starbucks в России

В связи с этим решено было пригласить в партнеры Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов). Пинский пояснил, что его имя известно в сегменте нишевых ресторанов, но не для широкой публики. Для нового бизнеса ему нужен был «мощный дополнительный маркетинговый элемент», которым и стал Тимати, добавил бизнесмен. По словам Пинского, он отвечает за операционную работу, а Тимати – за маркетинг и пиар.