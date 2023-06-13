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Бизнес

Ресторатор Пинский раскрыл стоимость покупки Starbucks в России

Ведомости

Активы американской сети кофеен Starbucks после ее ухода с российского рынка были проданы примерно за 500 млн руб. Об этом сообщил в интервью ТАСС ресторатор, совладелец Stars Coffee Антон Пинский. 

Бизнесмен рассказал, что сам связался с представителями компании и заявил о своем желании купить бизнес Starbucks в России. По словам Пинского, когда объявили тендер, он оказался «чуть проворнее и быстрее коллег». 

«Мы покупали, по сути, закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Ее клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть», – продолжил ресторатор. 

В связи с этим решено было пригласить в партнеры Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов). Пинский пояснил, что его имя известно в сегменте нишевых ресторанов, но не для широкой публики. Для нового бизнеса ему нужен был «мощный дополнительный маркетинговый элемент», которым и стал Тимати, добавил бизнесмен. По словам Пинского, он отвечает за операционную работу, а Тимати – за маркетинг и пиар.

Ресторатор рассказал, что еще в ноябре сеть Stars Coffee отставала от показателей Starbucks, но уже в феврале обогнала ушедшую из России компанию. В то же время в заведении увеличился средний чек – с 430 до 580 руб., отметил Пинский. По его словам, это произошло «из-за расширения ассортимента».

Starbucks приостановил деятельность в России в начале марта из-за начала спецоперации России на Украине. Компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. В конце июля 2022 г. Пинский и Тимати выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Открытие первой точки обновленной сети под названием Stars Coffee на Новом Арбате состоялось 18 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных