Ресторатор Пинский раскрыл стоимость покупки Starbucks в России
Активы американской сети кофеен Starbucks после ее ухода с российского рынка были проданы примерно за 500 млн руб. Об этом сообщил в интервью ТАСС ресторатор, совладелец Stars Coffee Антон Пинский.
Бизнесмен рассказал, что сам связался с представителями компании и заявил о своем желании купить бизнес Starbucks в России. По словам Пинского, когда объявили тендер, он оказался «чуть проворнее и быстрее коллег».
«Мы покупали, по сути, закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Ее клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть», – продолжил ресторатор.
В связи с этим решено было пригласить в партнеры Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов). Пинский пояснил, что его имя известно в сегменте нишевых ресторанов, но не для широкой публики. Для нового бизнеса ему нужен был «мощный дополнительный маркетинговый элемент», которым и стал Тимати, добавил бизнесмен. По словам Пинского, он отвечает за операционную работу, а Тимати – за маркетинг и пиар.
Ресторатор рассказал, что еще в ноябре сеть Stars Coffee отставала от показателей Starbucks, но уже в феврале обогнала ушедшую из России компанию. В то же время в заведении увеличился средний чек – с 430 до 580 руб., отметил Пинский. По его словам, это произошло «из-за расширения ассортимента».
Starbucks приостановил деятельность в России в начале марта из-за начала спецоперации России на Украине. Компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. В конце июля 2022 г. Пинский и Тимати выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks. Открытие первой точки обновленной сети под названием Stars Coffee на Новом Арбате состоялось 18 августа.