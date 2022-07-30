Тимати сообщил о выкупе российских активов сети Starbucks
Активы Starbucks в России приобретены, первые точки откроются в августе, сообщил певец и бизнесмен Тимати в своей в Instagram (компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская организация). Сейчас команда работает над поиском нового названия.
«Теперь официально, все активы сети СБ [Starbucks] приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — написал Тимати. Он добавил, что открытие первых точек состоится уже в августе.
Музыкант отметил, что большого ребрендинга ждать не стоит, но предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа. Он пообещал, что лучший дизайн до сентября украсит свыше двухсот адресов кофеен в России.
Ранее ресторатор Антон Пинский рассказал Forbes о планах по приобретению сети кофеен. Отмечалось, что сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля этого года. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма покупки вряд ли превысила 700 млн руб. Как и в случае с сетью ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», который переименовали во «Вкусно — и точка», новым владельцам придется провести ребрендинг Starbucks.
Starbucks приостановил деятельность в России в начале марта из-за начала спецоперации России на Украине. Компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. В конце мая американская сеть заявила, что уйдет с российского рынка и закроет 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ — 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.