Костин избран председателем совета директоров ОСК

23 августа генеральным директором ОСК был назначен бывший заместитель председателя правления ВТБ Андрей Пучков. За несколько часов до этого пресс-служба ВТБ сообщила, что Пучков покинул банк в связи с переходом на новую работу. В банке он проработал более 20 лет.