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Костин избран председателем совета директоров ОСК

Ведомости

Председатель правления ВТБ Андрей Костин избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщается на сайте компании.

«Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации на заседании 25 августа 2023 г. принял единогласное решение об избрании Андрея Костина председателем совета директоров ОСК», – говорится в сообщении.

23 августа генеральным директором ОСК был назначен бывший заместитель председателя правления ВТБ Андрей Пучков. За несколько часов до этого пресс-служба ВТБ сообщила, что Пучков покинул банк в связи с переходом на новую работу. В банке он проработал более 20 лет.

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10 августа президент РФ Владимир Путин провел встречу с Костиным. Тогда глава государства сообщил, что ВТБ получит государственный пакет акций ОСК сроком на пять лет. Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ожидает от ВТБ эффективного управления и выполнения государственного заказа.

Андрей Костин является главой ВТБ с 2002 г. До этого он в течение шести лет возглавлял Внешэкономбанк. Также в разные годы занимал должности начальника управления иностранных инвестиций банка «Империал» и заместителя председателя Национального резервного банка. Костин является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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