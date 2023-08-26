В Минпромторге заявили о необходимости новой стратегии развития ОСК
Нужно разработать новую стратегию развития Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), а также решить ряд вопросов, связанных с выполнением гособоронзаказа и строительством кораблей для ВМФ. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов во время представления нового генерального директора ОСК Андрея Пучкова.
«С учетом того, что сегодня российское судостроение находится в фазе роста, безусловно, нужны дополнительные финансовые вливания, нужна серьезная модернизация верфей, особенно тех, что активно участвуют в выполнении заказов для ВМФ, нужны управленческие решения, новая стратегия развития корпорации», – сказал Евтухов (цитата по ТАСС).
Он добавил, что новому руководству предстоит много работы, перед Пучковым «стоят глобальные задачи».
Бывший заместитель председателя правления ВТБ Андрей Пучков был назначен генеральным директором ОСК 23 августа. За несколько часов до этого пресс-служба ВТБ сообщила, что Пучков покинул банк в связи с переходом на новую работу. В банке он проработал более 20 лет. 25 августа председателем совета директоров ОСК был избран глава ВТБ Андрей Костин.
ВТБ на пять лет получит в доверительное управление государственный пакет акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Ранее Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ожидает от ВТБ эффективного управления и выполнения государственного заказа.
ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. По данным Пучкова, в компании работает более 100 000 сотрудников.
Бывший гендиректор ОСК Алексей Рахманов в июне сообщил, что корпорация в 2022 г. получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке 350 млрд руб. (официально ОСК за 2022 г. отчетность не публиковала).