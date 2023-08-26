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ВТБ приступил к аудиту Объединенной судостроительной корпорации

Ведомости

Специалисты ВТБ проводят аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), государственный пакет акций которой перейдет банку. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.

«Было принято решение зафиксировать ключевые показатели эффективности [доверительного управления] через полгода. Сейчас специалисты банка проводят аудит», – сказал Евтухов журналистам после представления нового гендиректора корпорации Андрея Пучкова (цитата по ТАСС).

По его словам, новому главе корпорации предстоит «посмотреть, как выстроена работа головной компании», изучить финансовые потоки и управленческий, операционный, бухгалтерский учет «на каждой верфи, в каждом конструкторском бюро». По каждому предприятию – а их более 40 – необходимо провести детальную проверку, добавил Евтухов.

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Бывший заместитель председателя правления ВТБ Андрей Пучков был назначен генеральным директором ОСК 23 августа. За несколько часов до этого пресс-служба ВТБ сообщила, что Пучков покинул банк в связи с переходом на новую работу. В банке он проработал более 20 лет. 25 августа председателем совета директоров ОСК был избран глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ на пять лет получит в доверительное управление государственный пакет акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). Ранее вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ожидает от ВТБ эффективного управления и выполнения государственного заказа.

ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. По данным Пучкова, в компании работают более 100 000 сотрудников.

Бывший гендиректор ОСК Алексей Рахманов в июне сообщил, что корпорация в 2022 г. получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке 350 млрд руб. (официально ОСК за 2022 г. отчетность не публиковала).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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