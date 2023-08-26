ВТБ приступил к аудиту Объединенной судостроительной корпорации

Бывший заместитель председателя правления ВТБ Андрей Пучков был назначен генеральным директором ОСК 23 августа. За несколько часов до этого пресс-служба ВТБ сообщила, что Пучков покинул банк в связи с переходом на новую работу. В банке он проработал более 20 лет. 25 августа председателем совета директоров ОСК был избран глава ВТБ Андрей Костин.