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Бизнес

Украина внесла PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны»

Ведомости

Американские компании PepsiCo и Mars попали в украинский перечень «международных спонсоров войны», сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, они [PepsiCo и Mars] продолжают работать в России, уплачивая налоги и поддерживая [российскую] экономику», – говорится в сообщении.

В НАПК заявили, что помимо увеличения своих доходов в России компании продолжают искать новых сотрудников в стране.

3 июля Украина пополнила свой перечень британской корпорацией Unilever. Основанием для внесения в список стала работа в РФ. В украинском ведомстве указывали, что компания обещала приостановить импорт и экспорт своей продукции на российский рынок, при этом с начала военной операции на Украине компания, по оценкам агентства, только увеличила прибыль.

Украинский перечень также пополнялся китайскими компаниями: 17 августа в реестре оказалась группа Alibaba, которая владеет в том числе маркетплейсом AliExpress. В конце июня в список был включен автоконцерн Geely.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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