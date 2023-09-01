Украина внесла PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны»

3 июля Украина пополнила свой перечень британской корпорацией Unilever. Основанием для внесения в список стала работа в РФ. В украинском ведомстве указывали, что компания обещала приостановить импорт и экспорт своей продукции на российский рынок, при этом с начала военной операции на Украине компания, по оценкам агентства, только увеличила прибыль.