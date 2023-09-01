Украина внесла PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны»
Американские компании PepsiCo и Mars попали в украинский перечень «международных спонсоров войны», сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, они [PepsiCo и Mars] продолжают работать в России, уплачивая налоги и поддерживая [российскую] экономику», – говорится в сообщении.
В НАПК заявили, что помимо увеличения своих доходов в России компании продолжают искать новых сотрудников в стране.
3 июля Украина пополнила свой перечень британской корпорацией Unilever. Основанием для внесения в список стала работа в РФ. В украинском ведомстве указывали, что компания обещала приостановить импорт и экспорт своей продукции на российский рынок, при этом с начала военной операции на Украине компания, по оценкам агентства, только увеличила прибыль.
Украинский перечень также пополнялся китайскими компаниями: 17 августа в реестре оказалась группа Alibaba, которая владеет в том числе маркетплейсом AliExpress. В конце июня в список был включен автоконцерн Geely.