Украина пополнила список «спонсоров войны» корпорацией Unilever

В НАПК также уточнили, что Unilever обещала приостановить импорт и экспорт своей продукции на российский рынок, при этом с начала военной операции на Украине компания, по оценкам агентства, увеличила прибыль. «Прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд руб. в 2021 г. до более 9,2 млрд руб. в прошлом году», – сообщили в НАПК.