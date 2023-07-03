Газета
Политика

Украина пополнила список «спонсоров войны» корпорацией Unilever

Ведомости

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень «международных спонсоров войны». Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«Основанием стало то, что, работая в России, компания платит значительные налоги в российский госбюджет», – пояснили в украинском ведомстве. Таким образом в списке оказались такие бренды, как Lipton, Dove, Calve, «Чистая линия», Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR и др.

В НАПК также уточнили, что Unilever обещала приостановить импорт и экспорт своей продукции на российский рынок, при этом с начала военной операции на Украине компания, по оценкам агентства, увеличила прибыль. «Прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд руб. в 2021 г. до более 9,2 млрд руб. в прошлом году», – сообщили в НАПК.

Ранее по теме: Украина внесла в список «спонсоров войны» китайского автопроизводителя Geely

23 июня агентство внесло в перечень «спонсоров войны» китайский автоконцерн Geely. В своем сообщении украинское ведомство привело слова владельца Geely Ли Шуфу, который заявил, что не понимает, почему он должен «заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента». Также предприниматель поддержал решение Geely увеличить продажи в РФ.

В апреле этого года НАПК внесло в свой список другую китайскую корпорацию – Xiaomi. В компании в ответ на это заявили, что у каждого человека есть право на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных