Украина пополнила список «спонсоров войны» корпорацией Unilever
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень «международных спонсоров войны». Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
«Основанием стало то, что, работая в России, компания платит значительные налоги в российский госбюджет», – пояснили в украинском ведомстве. Таким образом в списке оказались такие бренды, как Lipton, Dove, Calve, «Чистая линия», Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR и др.
В НАПК также уточнили, что Unilever обещала приостановить импорт и экспорт своей продукции на российский рынок, при этом с начала военной операции на Украине компания, по оценкам агентства, увеличила прибыль. «Прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд руб. в 2021 г. до более 9,2 млрд руб. в прошлом году», – сообщили в НАПК.
23 июня агентство внесло в перечень «спонсоров войны» китайский автоконцерн Geely. В своем сообщении украинское ведомство привело слова владельца Geely Ли Шуфу, который заявил, что не понимает, почему он должен «заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента». Также предприниматель поддержал решение Geely увеличить продажи в РФ.
В апреле этого года НАПК внесло в свой список другую китайскую корпорацию – Xiaomi. В компании в ответ на это заявили, что у каждого человека есть право на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете.