Украина внесла в список «спонсоров войны» китайского автопроизводителя Geely
Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных «спонсоров войны» китайскую автомобильную компанию Geely. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение о включении компании в этот список НАПК объясняет тем, что китайская компания продолжает платить налоги в бюджет России, продавая в стране свои автомобили, тогда как другие автопроизводители из Европы, Японии и Кореи прекратили свою деятельность на российском рынке.
В своем сообщении украинское ведомство приводит слова владельца Geely Ли Шуфу, который заявил, что не понимает, почему он должен «заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента». Также предприниматель поддержал решение Geely увеличить продажи в России. НАПК отмечает, что за первые три месяца 2023 г. продажи автомобилей Geely выросли более чем в два.
В апреле 2023 г. продажи автопроизводителя Geely в России выросли в 14 раз до 6113 штук, что позволило компании закрыть тройку лидеров рынка. На втором месте оказался китайский бренд Haval, на первом – отечественный производитель «АвтоВАЗ».
В апреле 2023 г. НАПК внесла в этот перечень компанию Xiaomi. Это решение там обосновали тем, что Xiaomi не просто продолжила работу в России после начала спецоперации, но и «до сих пор» остается лидером по продажам смартфонов в стране. Xiaomi выступила против этого решения, ответив, что компания не поддерживает никаких военных действий, а у каждого человека есть право на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете.