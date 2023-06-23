Украина внесла в список «спонсоров войны» китайского автопроизводителя Geely

В апреле 2023 г. НАПК внесла в этот перечень компанию Xiaomi. Это решение там обосновали тем, что Xiaomi не просто продолжила работу в России после начала спецоперации, но и «до сих пор» остается лидером по продажам смартфонов в стране. Xiaomi выступила против этого решения, ответив, что компания не поддерживает никаких военных действий, а у каждого человека есть право на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете.