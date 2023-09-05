Нефтяники в августе получили почти 186 млрд рублей по демпферу из бюджета
Выплаты российским НПЗ из бюджета в рамках демпферного механизма в августе стали максимальными с июля прошлого года и составили 185,9 млрд руб., следует из данных Минфина.
В июле 2023 г. нефтяники получили 110,4 млрд руб. Таким образом, выплаты увеличились за месяц на 68,4%. В годовом выражении показатель вырос на 7,2%.
Основная цель демпфирующего механизма – сдерживание роста цен на моторное топливо внутри России: при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с условными внутренними НПЗ получают выплаты из бюджета. Это позволяет компаниям компенсировать недополученную выгоду и продолжать поставлять топливо на внутренний рынок. В обратной ситуации уже сами НПЗ должны делать отчисления в бюджет.
В 2022 г. на фоне усиления санкций и объявления об эмбарго на импорт топлива из России в ЕС экспортные цены на нефтепродукты резко выросли. В результате российские компании получили рекордные выплаты по демпферу – 2,2 трлн руб., в 3,2 раза больше, чем в 2021 г.
В этом году выплаты по демпферу постепенно сокращались на фоне эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России в Европу, а также изменения формулы расчета демпфера. В результате в июле 2023 г. нефтяники получили 110,4 млрд руб. – в 2,2 раза меньше, чем в июле прошлого года. За январь – июль 2023 г. выплаты сократились в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года до 653 млрд руб.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о снижении топливного демпфера на 50% с 1 сентября 2023 г. и до конца 2026 г.