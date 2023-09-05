Нефтяники в августе получили почти 186 млрд рублей по демпферу из бюджета

В этом году выплаты по демпферу постепенно сокращались на фоне эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России в Европу, а также изменения формулы расчета демпфера. В результате в июле 2023 г. нефтяники получили 110,4 млрд руб. – в 2,2 раза меньше, чем в июле прошлого года. За январь – июль 2023 г. выплаты сократились в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года до 653 млрд руб.