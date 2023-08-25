НПЗ не могут нарастить выпуск нефтепродуктов перед снижением демпфера

НПЗ не могут нарастить выпуск нефтепродуктов перед снижением демпфераВысокие оптовые цены грозят лишить нефтяников выплат из бюджета
Выпуск бензина и дизтоплива в России за первые три недели августа (с 31 июля по 20 августа) остался примерно на уровне аналогичного периода июля, следует из данных Росстата. За прошедшие дни августа российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) произвели 7,77 млн т нефтепродуктов – на 18 600 т, или на 0,24%, меньше, чем в период с 3 по 23 июля.
Выпуск бензина вырос на 1,2% до 2,55 млн т, а производство дизтоплива снизилось на 1% и составило 5,22 млн т. В целом за семь месяцев этого года, по данным Росстата, НПЗ произвели 25,6 млн т бензина (+3,7% к тому же периоду 2022 г.) и 51,9 млн т дизельного топлива (+6,8%). В июле этого года было выпущено 3,8 млн т бензина, что на 1% меньше показателя июля 2022 г. и на 3,2% больше в сравнении с предыдущим месяцем 2023 г. Также в июле было произведено 7,8 млн т дизеля – рост составил 3,7% к июлю прошлого года и 6,8% к июню этого года.