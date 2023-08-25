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НПЗ не могут нарастить выпуск нефтепродуктов перед снижением демпфера

Высокие оптовые цены грозят лишить нефтяников выплат из бюджета
Дарья Савенкова
НПЗ могут получить выплаты в рамках так называемого демпфирующего механизма в полном объеме / Евгений Разумный / Ведомости

Выпуск бензина и дизтоплива в России за первые три недели августа (с 31 июля по 20 августа) остался примерно на уровне аналогичного периода июля, следует из данных Росстата. За прошедшие дни августа российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) произвели 7,77 млн т нефтепродуктов – на 18 600 т, или на 0,24%, меньше, чем в период с 3 по 23 июля.

Выпуск бензина вырос на 1,2% до 2,55 млн т, а производство дизтоплива снизилось на 1% и составило 5,22 млн т. В целом за семь месяцев этого года, по данным Росстата, НПЗ произвели 25,6 млн т бензина (+3,7% к тому же периоду 2022 г.) и 51,9 млн т дизельного топлива (+6,8%). В июле этого года было выпущено 3,8 млн т бензина, что на 1% меньше показателя июля 2022 г. и на 3,2% больше в сравнении с предыдущим месяцем 2023 г. Также в июле было произведено 7,8 млн т дизеля – рост составил 3,7% к июлю прошлого года и 6,8% к июню этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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