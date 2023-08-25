НПЗ не могут нарастить выпуск нефтепродуктов перед снижением демпфера

Выпуск бензина вырос на 1,2% до 2,55 млн т, а производство дизтоплива снизилось на 1% и составило 5,22 млн т. В целом за семь месяцев этого года, по данным Росстата, НПЗ произвели 25,6 млн т бензина (+3,7% к тому же периоду 2022 г.) и 51,9 млн т дизельного топлива (+6,8%). В июле этого года было выпущено 3,8 млн т бензина, что на 1% меньше показателя июля 2022 г. и на 3,2% больше в сравнении с предыдущим месяцем 2023 г. Также в июле было произведено 7,8 млн т дизеля – рост составил 3,7% к июлю прошлого года и 6,8% к июню этого года.