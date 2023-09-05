РАПСИ представило центр по защите прав граждан и бизнеса «Белый интернет»

Такой центр, по версии РСПП, мог бы заменить бизнес-омбудсмена, а сама инициатива может предполагать объединение действующего института уполномоченных по защите прав бизнесменов с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес», на которой предприниматели могут жаловаться на давление правоохранителей.