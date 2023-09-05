РАПСИ представило центр по защите прав граждан и бизнеса «Белый интернет»
В Москве состоялась презентация правозащитного центра «Белый Интернет», сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ), которое выступает учредителем центра.
Организация будет заниматься расширением гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий. Генеральным директором центра является глава центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.
«Основными целями деятельности “Белого Интернета” станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения», – рассказала Сидоренко.
Кроме того, центр займется вопросами безопасности несовершеннолетних в интернете. Сидоренко сообщила, что более 20% детей «несколько раз сталкивались с проявлением кибербуллинга, а с каждым десятым (11%) такое случалось однажды». «Белый Интернет», согласно заявлению гендиректора, должен стать площадкой «диалога государственных и общественных организаций», а также позволит повысить цифровые компетенции бизнеса и снизить его цифровые риски.
19 июня «Ведомости» писали, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили создать Национальный координационный центр по защите прав предпринимателей.
Такой центр, по версии РСПП, мог бы заменить бизнес-омбудсмена, а сама инициатива может предполагать объединение действующего института уполномоченных по защите прав бизнесменов с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес», на которой предприниматели могут жаловаться на давление правоохранителей.