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Бизнес

РАПСИ представило центр по защите прав граждан и бизнеса «Белый интернет»

Ведомости

В Москве состоялась презентация правозащитного центра «Белый Интернет», сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ), которое выступает учредителем центра.

Организация будет заниматься расширением гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий. Генеральным директором центра является глава центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

«Основными целями деятельности “Белого Интернета” станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения», – рассказала Сидоренко.

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Кроме того, центр займется вопросами безопасности несовершеннолетних в интернете. Сидоренко сообщила, что более 20% детей «несколько раз​ сталкивались с проявлением кибербуллинга, а с каждым десятым (11%) такое случалось однажды». «Белый Интернет», согласно заявлению гендиректора, должен стать площадкой «диалога государственных и общественных организаций», а также позволит повысить цифровые компетенции бизнеса и снизить его цифровые риски.

19 июня «Ведомости» писали, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили создать Национальный координационный центр по защите прав предпринимателей.

Такой центр, по версии РСПП, мог бы заменить бизнес-омбудсмена, а сама инициатива может предполагать объединение действующего института уполномоченных по защите прав бизнесменов с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес», на которой предприниматели могут жаловаться на давление правоохранителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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