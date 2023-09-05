«Металлоинвест» выплатит дивиденды по итогам первого полугодия
«Металлоинвест» выплатит дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 0,1002 руб. на обыкновенную акцию. Это следует из решения акционера. Уточняется, что датой на право получения дивидендов было установлено 18 сентября.
«Металлоинвест», по собственным данным, является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) и вторым в производстве окатышей. В состав холдинга входят Оскольский электрометаллургический комбинат и компания по вторичной переработке металла «Уралметком», а также Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты.
Компания находится под санкциями США и Евросоюза. Холдинг принадлежит USM, основным акционером которого является Алишер Усманов (49%).
В начале августа гендиректор компании Назим Эфендиев сообщил, что выручка «Металлоинвеста» по итогам первого полугодия составила 190 млрд руб. Эфендиев отмечал, что «Металлоинвест» был отрезан от традиционных рынков, поэтому сегодня ориентирован на внутренний, где компания поставляет практически 90% окатышей и железорудного концентрата.
Чистая прибыль по МСФО с начала года, согласно отчету компании от 29 августа, упала в более чем три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 37,145 млрд руб., выручка – до 219,16 млрд руб. (снижение в 1,5 раза).