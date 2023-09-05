Газета
Бизнес

«Металлоинвест» выплатит дивиденды по итогам первого полугодия

Ведомости

«Металлоинвест» выплатит дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 0,1002 руб. на обыкновенную акцию. Это следует из решения акционера. Уточняется, что датой на право получения дивидендов было установлено 18 сентября.

«Металлоинвест», по собственным данным, является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) и вторым в производстве окатышей. В состав холдинга входят Оскольский электрометаллургический комбинат и компания по вторичной переработке металла «Уралметком», а также Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты.

Аналитики ожидают возврата металлургов к дивидендам в 2023 году

Показатели компаний улучшаются, больше шансов возобновить выплаты у черной металлургии

Компания находится под санкциями США и Евросоюза. Холдинг принадлежит USM, основным акционером которого является Алишер Усманов (49%).

В начале августа гендиректор компании Назим Эфендиев сообщил, что выручка «Металлоинвеста» по итогам первого полугодия составила 190 млрд руб. Эфендиев отмечал, что «Металлоинвест» был отрезан от традиционных рынков, поэтому сегодня ориентирован на внутренний, где компания поставляет практически 90% окатышей и железорудного концентрата.

Чистая прибыль по МСФО с начала года, согласно отчету компании от 29 августа, упала в более чем три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 37,145 млрд руб., выручка – до 219,16 млрд руб. (снижение в 1,5 раза).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных