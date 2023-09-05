«Металлоинвест» выплатит дивиденды по итогам первого полугодия

Чистая прибыль по МСФО с начала года, согласно отчету компании от 29 августа, упала в более чем три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 37,145 млрд руб., выручка – до 219,16 млрд руб. (снижение в 1,5 раза).