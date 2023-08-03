Газета
Бизнес

Гендиректор «Металлоинвеста» сообщил о выручке в 190 млрд рублей в первом полугодии

Ведомости

Выручка «Металлоинвеста» по итогам первого полугодия составила 190 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор компании Назим Эфендиев в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

По словам Эфендиева, мощности холдинга загружены полностью. «Металлурги тоже загружены полностью. <…> Мы видим сегодня, полугодие выручка – 190 млрд рублей, на уровне прошлого года практически. Доналоговая прибыль – 94 млрд руб. Мы уже заплатили в виде налогов 29 млрд руб.», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что «Металлоинвест» был отрезан от традиционных рынков, поэтому сегодня ориентирован на внутренний, где компания поставляет практически 90% окатышей и железорудного концентрата. При этом Эфендиев видит перспективы в сотрудничестве с дружественными странами, где есть огромные запасы природного газа, но не хватает железорудного сырья.

Ранее по теме: «Металлоинвест» выделит 400 млн рублей на восстановление Белгородской области

В ходе встречи Эфендиев предложил продлить корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) до 2030 г. Он рассказал, что окатыши не были включены в перечень экспортной продукции, которая может пройти процедуру КППК, но после обращения в Минпромторг готовятся соответствующие изменения. Путин уточнил, что эти программы будут продлевать.

«Металлоинвест», по собственным данным, является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ и вторым в производстве окатышей. В состав холдинга входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, а также Оскольский электрометаллургический комбинат и компания по вторичной переработке металла «УралМетКом». 100% холдинга принадлежит USM, основным акционером которого является Алишер Усманов (49%). Согласно сайту компании, «Металлоинвест» не публикует финансовые и операционные результаты с 2021 г. Компания находится под санкциями США и Евросоюза.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных