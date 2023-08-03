Гендиректор «Металлоинвеста» сообщил о выручке в 190 млрд рублей в первом полугодии

«Металлоинвест», по собственным данным, является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ и вторым в производстве окатышей. В состав холдинга входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, а также Оскольский электрометаллургический комбинат и компания по вторичной переработке металла «УралМетКом». 100% холдинга принадлежит USM, основным акционером которого является Алишер Усманов (49%). Согласно сайту компании, «Металлоинвест» не публикует финансовые и операционные результаты с 2021 г. Компания находится под санкциями США и Евросоюза.