Гендиректор «Металлоинвеста» сообщил о выручке в 190 млрд рублей в первом полугодии
Выручка «Металлоинвеста» по итогам первого полугодия составила 190 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор компании Назим Эфендиев в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
По словам Эфендиева, мощности холдинга загружены полностью. «Металлурги тоже загружены полностью. <…> Мы видим сегодня, полугодие выручка – 190 млрд рублей, на уровне прошлого года практически. Доналоговая прибыль – 94 млрд руб. Мы уже заплатили в виде налогов 29 млрд руб.», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что «Металлоинвест» был отрезан от традиционных рынков, поэтому сегодня ориентирован на внутренний, где компания поставляет практически 90% окатышей и железорудного концентрата. При этом Эфендиев видит перспективы в сотрудничестве с дружественными странами, где есть огромные запасы природного газа, но не хватает железорудного сырья.
В ходе встречи Эфендиев предложил продлить корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК) до 2030 г. Он рассказал, что окатыши не были включены в перечень экспортной продукции, которая может пройти процедуру КППК, но после обращения в Минпромторг готовятся соответствующие изменения. Путин уточнил, что эти программы будут продлевать.
«Металлоинвест», по собственным данным, является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ и вторым в производстве окатышей. В состав холдинга входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, а также Оскольский электрометаллургический комбинат и компания по вторичной переработке металла «УралМетКом». 100% холдинга принадлежит USM, основным акционером которого является Алишер Усманов (49%). Согласно сайту компании, «Металлоинвест» не публикует финансовые и операционные результаты с 2021 г. Компания находится под санкциями США и Евросоюза.