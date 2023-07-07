«Металлоинвест» выделит 400 млн рублей на восстановление Белгородской области

4 июля Гладков сообщил, что на восстановление пострадавших предприятий, социальной и жилой инфраструктуры потребуется более 20 млрд руб. По данным региональных властей, в Шебекинском и Грайворонском городских округах от обстрелов пострадали 89 предприятий. Также ремонт требуется в более чем 1200 квартирах и домах.