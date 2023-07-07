«Металлоинвест» выделит 400 млн рублей на восстановление Белгородской области
Горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» выделит 400 млн руб. на восстановление Шебекина и Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».
«Только что вернулся из командировки из Москвы, где в том числе встречался с генеральным директором управляющей компании “Металлоинвест” Назимом Тофиковичем Эфендиевым. О чем договорились: <...> компания “Металлоинвест” выделит 400 млн руб. на восстановление Шебекина и Новой Таволжанки», – рассказал Гладков.
Кроме того, в Старом Осколе компания завершит благоустройство в парке Победы, строительство спортивного кластера на территории школы и очередной этап реконструкции набережной реки Оскол, добавил губернатор.
«Металлоинвест» владеет двумя предприятиями в Белгородской области – Лебединским горно-обогатительным комбинатом и металлургическим заводом ОЭМК им. А. А. Угарова. 100% холдинга принадлежит USM, основным акционером которого является Алишер Усманов (49%).
Обстрелы приграничных районов Белгородской области участились в конце мая – начале июня. 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу рекордные 850 снарядов.
4 июля Гладков сообщил, что на восстановление пострадавших предприятий, социальной и жилой инфраструктуры потребуется более 20 млрд руб. По данным региональных властей, в Шебекинском и Грайворонском городских округах от обстрелов пострадали 89 предприятий. Также ремонт требуется в более чем 1200 квартирах и домах.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».