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«Металлоинвест» выделит 400 млн рублей на восстановление Белгородской области

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Горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» выделит 400 млн руб. на восстановление Шебекина и Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Только что вернулся из командировки из Москвы, где в том числе встречался с генеральным директором управляющей компании “Металлоинвест” Назимом Тофиковичем Эфендиевым. О чем договорились: <...> компания “Металлоинвест” выделит 400 млн руб. на восстановление Шебекина и Новой Таволжанки», – рассказал Гладков.

Кроме того, в Старом Осколе компания завершит благоустройство в парке Победы, строительство спортивного кластера на территории школы и очередной этап реконструкции набережной реки Оскол, добавил губернатор. 

«Металлоинвест» владеет двумя предприятиями в Белгородской области – Лебединским горно-обогатительным комбинатом и металлургическим заводом ОЭМК им. А. А. Угарова. 100% холдинга принадлежит USM, основным акционером которого является Алишер Усманов (49%).

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Обстрелы приграничных районов Белгородской области участились в конце мая – начале июня. 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу рекордные 850 снарядов.

4 июля Гладков сообщил, что на восстановление пострадавших предприятий, социальной и жилой инфраструктуры потребуется более 20 млрд руб. По данным региональных властей, в Шебекинском и Грайворонском городских округах от обстрелов пострадали 89 предприятий. Также ремонт требуется в более чем 1200 квартирах и домах.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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