British American Tobacco продала бизнес в России
Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил менеджмент «БАТ Россия». Об этом говорится в сообщении компании.
«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды “БАТ Россия”, который после завершения сделки будет владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться ITMS Group», – сказано в заявлении.
Стоимость сделки не уточняется. В BAT ожидают, что продажа завершится в течение следующего месяца. В компании подчеркнули, что после продажи BAT больше не будет связана с российским и белорусским бизнесом.
В марте 2022 г. British American Tobacco объявила об уходе с российского рынка. Свое решение компания объяснила тем, что ее бизнес в России «больше не является устойчивым в нынешних условиях». В июле того же года BAT сообщила о потере по итогам шести месяцев около 957 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд).
На российском рынке BAT представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo.