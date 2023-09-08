Минпромторг: активы Volvo в РФ получил российский инвестор

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что автомобильным заводом Volvo интересуется целый ряд инвесторов, которые «стучатся в Минпромторг». Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко тогда заявил о заинтересованности Минска в этом активе, но Мишустин посоветовал белорусскому министру пообщаться с российскими коллегами, так как по заводу в Калуге «есть уже определенные решения». В июне на ПМЭФе губернатор Калужской области Владислав Шапша отмечал интерес к заводу и со стороны китайских компаний.