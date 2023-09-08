Минпромторг: активы Volvo в РФ получил российский инвестор
Минпромторг РФ определил российского инвестора, которому были переданы местные активы Volvo, а также партнера для развития автомобильного завода в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», – приводит сообщение «Интерфакс».
Российские активы Volvo включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.
Volvo Group рассматривала различные варианты оптимизации бизнеса в России, включая полную или частичную его продажу, писали ранее «Ведомости». В октябре прошлого года в компании говорили, что не могут вести операционную деятельность в текущей ситуации, «поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников».
В июле премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что автомобильным заводом Volvo интересуется целый ряд инвесторов, которые «стучатся в Минпромторг». Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко тогда заявил о заинтересованности Минска в этом активе, но Мишустин посоветовал белорусскому министру пообщаться с российскими коллегами, так как по заводу в Калуге «есть уже определенные решения». В июне на ПМЭФе губернатор Калужской области Владислав Шапша отмечал интерес к заводу и со стороны китайских компаний.