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Бизнес

Минпромторг: активы Volvo в РФ получил российский инвестор

Ведомости

Минпромторг РФ определил российского инвестора, которому были переданы местные активы Volvo, а также партнера для развития автомобильного завода в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», – приводит сообщение «Интерфакс».

Российские активы Volvo включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.

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Volvo Group рассматривала различные варианты оптимизации бизнеса в России, включая полную или частичную его продажу, писали ранее «Ведомости». В октябре прошлого года в компании говорили, что не могут вести операционную деятельность в текущей ситуации, «поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников». 

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что автомобильным заводом Volvo интересуется целый ряд инвесторов, которые «стучатся в Минпромторг». Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко тогда заявил о заинтересованности Минска в этом активе, но Мишустин посоветовал белорусскому министру пообщаться с российскими коллегами, так как по заводу в Калуге «есть уже определенные решения». В июне на ПМЭФе губернатор Калужской области Владислав Шапша отмечал интерес к заводу и со стороны китайских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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