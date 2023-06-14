Шапша рассказал об интересе китайских компаний к покупке калужского завода Volvo
Интерес к приобретению завода Volvo в Калужской области проявляют китайские компании. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам главы региона, покупкой предприятия интересуются как российские, так и китайские компании. Среди последних есть и автомобильная корпорация China FAW Group .
««Вольво» готова передать, продать свое предприятие, вместе с ними сейчас ищем нового собственника. И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе», – рассказал Шапша (цитата по «РИА Новости»).
В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что Volvo Group рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в России, включая полную или частичную его продажу. Тогда в компании пояснили, что концерн не может вести операционную деятельность в текущей ситуации, «поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников». Российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.