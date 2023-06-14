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Бизнес

Шапша рассказал об интересе китайских компаний к покупке калужского завода Volvo

Ведомости

Интерес к приобретению завода Volvo в Калужской области проявляют китайские компании. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам главы региона, покупкой предприятия интересуются как российские, так и китайские компании. Среди последних есть и автомобильная корпорация China FAW Group .

««Вольво» готова передать, продать свое предприятие, вместе с ними сейчас ищем нового собственника. И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе», – рассказал Шапша (цитата по «РИА Новости»).

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В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что Volvo Group рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в России, включая полную или частичную его продажу. Тогда в компании пояснили, что концерн не может вести операционную деятельность в текущей ситуации, «поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников». Российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных