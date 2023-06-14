Шапша рассказал об интересе китайских компаний к покупке калужского завода Volvo

В октябре 2022 г. «Ведомости» писали, что Volvo Group рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в России, включая полную или частичную его продажу. Тогда в компании пояснили, что концерн не может вести операционную деятельность в текущей ситуации, «поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников». Российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.