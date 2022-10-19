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Volvo рассматривает продажу бизнеса в России

Компании принадлежит завод кабин и сборочное производство на 15 000 грузовиков в Калуге
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Volvo Group, которая с конца февраля 2022 г. прекратила выпуск грузовиков в России, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, включая полную или частичную его продажу, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.

Пока рано говорить о том, что будет дальше с производственными площадками в России, подчеркивает представитель компании. «В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников», – объясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных