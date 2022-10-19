Volvo рассматривает продажу бизнеса в России

Volvo Group, которая с конца февраля 2022 г. прекратила выпуск грузовиков в России, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, включая полную или частичную его продажу, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.