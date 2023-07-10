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Бизнес

Премьер Белоруссии заявил об интересе республики к заводу Volvo в Калуге

Ведомости

Белоруссия выразила заинтересованность в покупке автомобильного завода Volvo в Калужской области. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Мы видим, что российские и иностранные компании активно осваивают мощности тех, кто убежал из России. Мы присматриваемся к одному активу – это в Калужской области, завод Volvo», – сказал Головченко председателю правительства России Михаилу Мишустину на выставке «Иннопром» (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что в случае если Россия готова видеть Белоруссию в качестве партнера, то республика «в принципе очень заинтересована», готова туда заходить, но прежде необходимо понять позицию действующих акционеров и сумму предполагаемой сделки.

По словам Мишустина, уже целый ряд инвесторов заинтересован этим активом и «стучится в Минпромторг». Он посоветовал белорусскому министру пообщаться с российскими коллегами, так как по заводу в Калуге «есть уже определенные решения». Однако Головченко уточнил, что Белоруссия готова рассмотреть и другие активы, если российские власти хотят что-то другое «в хорошие руки отдать».

Ранее по теме: Шапша рассказал об интересе китайских компаний к покупке калужского завода Volvo

В июне губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что интерес к приобретению завода Volvo проявляют китайские компании, среди которых есть и автомобильная корпорация China FAW Group.

Volvo Group рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в России, включая полную или частичную его продажу, писали ранее «Ведомости». В октябре 2022 г. в компании пояснили, что концерн не может вести операционную деятельность в текущей ситуации, «поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников». Российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.

Ранее Головченко уже рассказывал, что Белоруссия заинтересована в выходе на производственные площадки, которые остались после ухода зарубежных компаний из России. В июне он отметил, что Минск «чуть-чуть пропустил этот момент» и освободившиеся мощности занимают российские и китайские производители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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