Премьер Белоруссии заявил об интересе республики к заводу Volvo в Калуге
Белоруссия выразила заинтересованность в покупке автомобильного завода Volvo в Калужской области. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
«Мы видим, что российские и иностранные компании активно осваивают мощности тех, кто убежал из России. Мы присматриваемся к одному активу – это в Калужской области, завод Volvo», – сказал Головченко председателю правительства России Михаилу Мишустину на выставке «Иннопром» (цитата по «Интерфаксу»).
Он уточнил, что в случае если Россия готова видеть Белоруссию в качестве партнера, то республика «в принципе очень заинтересована», готова туда заходить, но прежде необходимо понять позицию действующих акционеров и сумму предполагаемой сделки.
По словам Мишустина, уже целый ряд инвесторов заинтересован этим активом и «стучится в Минпромторг». Он посоветовал белорусскому министру пообщаться с российскими коллегами, так как по заводу в Калуге «есть уже определенные решения». Однако Головченко уточнил, что Белоруссия готова рассмотреть и другие активы, если российские власти хотят что-то другое «в хорошие руки отдать».
В июне губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что интерес к приобретению завода Volvo проявляют китайские компании, среди которых есть и автомобильная корпорация China FAW Group.
Volvo Group рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в России, включая полную или частичную его продажу, писали ранее «Ведомости». В октябре 2022 г. в компании пояснили, что концерн не может вести операционную деятельность в текущей ситуации, «поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников». Российские активы автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовиков на 15 000 единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах страны.
Ранее Головченко уже рассказывал, что Белоруссия заинтересована в выходе на производственные площадки, которые остались после ухода зарубежных компаний из России. В июне он отметил, что Минск «чуть-чуть пропустил этот момент» и освободившиеся мощности занимают российские и китайские производители.