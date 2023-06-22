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Бизнес

Минск заинтересован в освободившихся после ухода западного бизнеса из РФ мощностях

Ведомости

Белоруссия заинтересована в выходе на производственные площадки, которые остались после ухода зарубежных компаний из России, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Минск, по его оценке, «чуть-чуть пропустил этот момент», и освободившиеся мощности занимают российские и китайские производители.

«Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства», – приводит его слова «БелТА».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь призвал создавать свои мощности не только в России, но и везде, «где только можно».

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко заявил, что экономические отношения двух стран развиваются «необычно хорошо». Путин добавил, что качество взаимодействия и структура экономических отношений двух стран «меняются в нужную сторону». По его словам, упор делается не только на «традиционные отрасли» сотрудничества России и Белоруссии, но и на высокотехнологичные сферы.

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что товарооборот России и Белоруссии по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11%, превысив 1 трлн руб. По итогам 2022 г. объем торговли двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных