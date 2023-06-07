Товарооборот России и Белоруссии превысил 1 трлн рублей
Товарооборот России и Белоруссии по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11%, превысив 1 трлн руб., заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
Мишустин отметил, что за 2022 г. объем торговли двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб.
«В январе - апреле объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 млрд белорусских рублей», – сказал он.
В рамках межправительственного соглашения по промышленной кооперации было утверждено 16 совместных проектов на сумму 80 млрд руб. в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники, добавил Мишустин.
Российский премьер также рассказал о продолжении совместной работы Москвы и Минска над выполнением 28 союзных программ, сегодня уже реализованы 10 из них.
В декабре прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в результате совместных усилий Россия и Белоруссия смогли преодолеть возможные негативные последствия западных санкций. При этом, по словам Лукашенко, еще не все получилось. «По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности», — сказал он.
В начале этого года Головченко говорил, что в 2022 г. Белоруссия впервые обеспечила положительное сальдо внешней торговли с Россией.
Ранее в Белоруссии предложили России совместные инвестпроекты для замещения импорта в условиях западных санкций. В рамках договоренностей с российским президентом Москва выделит $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В частности, средства будут направлены на реализацию проектов в сфере машиностроения, рассказал министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.