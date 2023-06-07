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Товарооборот России и Белоруссии превысил 1 трлн рублей

Ведомости

Товарооборот России и Белоруссии по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11%, превысив 1 трлн руб., заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Мишустин отметил, что за 2022 г. объем торговли двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб.

«В январе - апреле объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 млрд белорусских рублей», – сказал он.

В рамках межправительственного соглашения по промышленной кооперации было утверждено 16 совместных проектов на сумму 80 млрд руб. в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники, добавил Мишустин.

Российский премьер также рассказал о продолжении совместной работы Москвы и Минска над выполнением 28 союзных программ, сегодня уже реализованы 10 из них.

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В декабре прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в результате совместных усилий Россия и Белоруссия смогли преодолеть возможные негативные последствия западных санкций. При этом, по словам Лукашенко, еще не все получилось. «По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности», — сказал он.

В начале этого года Головченко говорил, что в 2022 г. Белоруссия впервые обеспечила положительное сальдо внешней торговли с Россией.

Ранее в Белоруссии предложили России совместные инвестпроекты для замещения импорта в условиях западных санкций. В рамках договоренностей с российским президентом Москва выделит $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В частности, средства будут направлены на реализацию проектов в сфере машиностроения, рассказал министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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