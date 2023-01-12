Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией

В декабре 2022 г. президент Владимир Путин заявил, что по итогам года товарооборот России и Белоруссии может достигнуть нового рекорда — $40 млрд. «Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в $40 млрд торгового оборота», — заявлял Путин.