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Экономика

Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией

Ведомости

По итогам 2022 г. Белоруссия впервые обеспечила положительное сальдо внешней торговли с Россией, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«По итогам 11 месяцев 2022 г. достигнут исторически максимальный объем взаимного оборота товарами и услугами — $45 млрд. Полагаю, что по итогам 12 месяцев мы сможем преодолеть планку в $50 млрд», — сказал он (цитата по «БелТА»).

Головченко также отметил, что в целом же по итогам прошедшего года белорусский экспорт товаров на российский рынок вырос как в физическом, так и в стоимостном выражении. «У нас всегда была с Россией одна из главных проблем — отрицательное сальдо. Импортировали больше, чем продавали. И в некоторые годы эта разбежка доходила до $7 млрд», — заключил он.

В декабре 2022 г. президент Владимир Путин заявил, что по итогам года товарооборот России и Белоруссии может достигнуть нового рекорда — $40 млрд. «Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в $40 млрд торгового оборота», — заявлял Путин.

В октябре директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук сообщил, что до конца 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд. «В январе — июле двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя — $22 млрд. К концу года мы можем выйти на $45-50 млрд. Это большие цифры. Столько у нас было с Украиной до 2014 г.», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных