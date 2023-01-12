Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией
По итогам 2022 г. Белоруссия впервые обеспечила положительное сальдо внешней торговли с Россией, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
«По итогам 11 месяцев 2022 г. достигнут исторически максимальный объем взаимного оборота товарами и услугами — $45 млрд. Полагаю, что по итогам 12 месяцев мы сможем преодолеть планку в $50 млрд», — сказал он (цитата по «БелТА»).
Головченко также отметил, что в целом же по итогам прошедшего года белорусский экспорт товаров на российский рынок вырос как в физическом, так и в стоимостном выражении. «У нас всегда была с Россией одна из главных проблем — отрицательное сальдо. Импортировали больше, чем продавали. И в некоторые годы эта разбежка доходила до $7 млрд», — заключил он.
В декабре 2022 г. президент Владимир Путин заявил, что по итогам года товарооборот России и Белоруссии может достигнуть нового рекорда — $40 млрд. «Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в $40 млрд торгового оборота», — заявлял Путин.
В октябре директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук сообщил, что до конца 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд. «В январе — июле двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя — $22 млрд. К концу года мы можем выйти на $45-50 млрд. Это большие цифры. Столько у нас было с Украиной до 2014 г.», — сказал он.