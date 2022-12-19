Лукашенко оценил совместную работу с РФ по преодолению санкционного давления
В результате совместных усилий Россия и Белоруссия смогли преодолеть возможные негативные последствия от западных санкций, сказал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Минске, пишут «РИА Новости».
«Благодаря совместным шагам нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами. Определенные подвижки есть практически по всем направлениям», — заявил Лукашенко.
При этом, по словам Лукашенко, еще не все получилось. «По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности», — сказал он, отметив, что в ходе сегодняшней встречи эти вопросы снова будут обсуждать в широком составе. Правительства стран заявили о невозможности договориться по отдельным спорным направлениям без вмешательства президентов, пояснил Лукашенко.
Белорусский президент рассказал, что в последнее время приоритетными направлениями в ходе обсуждений на высшем уровне у Москвы и Минска стали оборона и безопасность. По словам Лукашенко, главы государств ранее договорились обсудить ключевые социально-экономические вопросы двусторонних отношений в декабре.
«Предлагаю продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Беларуси и России. Это стало традицией – снимать проблемные вопросы в преддверии Нового года», — отметил Лукашенко.
15 декабря Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что с помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, однако их расчеты не оправдались. Путин объяснил провал планов Запада собранностью российских предпринимателей и органов власти, а также сплоченностью россиян.