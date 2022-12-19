Лукашенко оценил совместную работу с РФ по преодолению санкционного давления

При этом, по словам Лукашенко, еще не все получилось. «По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности», — сказал он, отметив, что в ходе сегодняшней встречи эти вопросы снова будут обсуждать в широком составе. Правительства стран заявили о невозможности договориться по отдельным спорным направлениям без вмешательства президентов, пояснил Лукашенко.