Путин заявил о «необычно хорошем» развитии экономических отношений России и Белоруссии
Экономические отношения России и Белоруссии развиваются «необычно хорошо». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«И по вопросам безопасности, по вопросам экономического взаимодействия – там есть о чем поговорить. Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо – развивается хорошими темпами во всяком случае», – сказал российский лидер.
Путин добавил, что качество взаимодействия и структура экономических отношений двух стран «меняются в нужную сторону». По его словам, упор делается не только на «традиционные отрасли» сотрудничества России и Белорусии, но и на высокотехнологичные сферы.
Лукашенко также отметил, что не видит экономических трудностей в отношениях с Россией. По его словам, «есть экономические вопросы, но не проблемы» во взаимодействии двух стран.
В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что товарооборот России и Белоруссии по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11%, превысив 1 трлн руб. По итогам 2022 г. объем торговли двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб.
В декабре прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в результате совместных усилий Россия и Белоруссия смогли преодолеть возможные негативные последствия западных санкций. При этом, по словам Лукашенко, еще не все получилось. «По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности», – сказал он.
В начале этого года Головченко говорил, что в 2022 г. Белоруссия впервые обеспечила положительное сальдо внешней торговли с Россией.