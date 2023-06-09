Путин заявил о «необычно хорошем» развитии экономических отношений России и Белоруссии

«И по вопросам безопасности, по вопросам экономического взаимодействия – там есть о чем поговорить. Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо – развивается хорошими темпами во всяком случае», – сказал российский лидер.