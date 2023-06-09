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Путин заявил о «необычно хорошем» развитии экономических отношений России и Белоруссии

Ведомости

Экономические отношения России и Белоруссии развиваются «необычно хорошо». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 

«И по вопросам безопасности, по вопросам экономического взаимодействия – там есть о чем поговорить. Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо – развивается хорошими темпами во всяком случае», – сказал российский лидер.

Путин добавил, что качество взаимодействия и структура экономических отношений двух стран «меняются в нужную сторону». По его словам, упор делается не только на «традиционные отрасли» сотрудничества России и Белорусии, но и на высокотехнологичные сферы.

Лукашенко также отметил, что не видит экономических трудностей в отношениях с Россией. По его словам, «есть экономические вопросы, но не проблемы» во взаимодействии двух стран. 

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что товарооборот России и Белоруссии по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11%, превысив 1 трлн руб. По итогам 2022 г. объем торговли двух стран вырос на 12%, превысив 3 трлн руб.

В декабре прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в результате совместных усилий Россия и Белоруссия смогли преодолеть возможные негативные последствия западных санкций. При этом, по словам Лукашенко, еще не все получилось. «По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности», – сказал он. 

В начале этого года Головченко говорил, что в 2022 г. Белоруссия впервые обеспечила положительное сальдо внешней торговли с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных