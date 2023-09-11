Костин сообщил об «огромной финансовой дыре» в ОСК
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) является одной из наименее эффективных государственных компаний. Об этом сообщил в интервью РБК глава ВТБ Андрей Костин, избранный в августе председателем совета директоров компании.
«Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание. Особенно в зоне гражданского судостроения», – сказал он.
По словам Костина, отрасль находится «все время на подсосе у государства». Он отметил, что практически все контракты ОСК убыточны, а у компании огромные финансовые проблемы. Глава ВТБ добавил, что у ОСК нет единой реальной финансовой отчетности, что усложняет понимание эффективности деятельности предприятий.
Костин подчеркнул, что государство должно капитализировать компанию, «закрыв старые дыры». По его словам, это не должно происходить за счет ВТБ. В дальнейшем банк намерен привлекать инвестиции. Он оценил вложения в отрасль на ближайшие 5-7 лет от 500 млрд до 1 трлн руб.
10 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВТБ на пять лет получит в доверительное управление государственный пакет акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). 23 августа Андрей Пучков покинул пост заместителя председателя правления ВТБ и занял должность генерального директора ОСК. Глава ВТБ Андрей Костин был избран председателем совета директоров компании 25 августа.
ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. В компании работают более 100 000 сотрудников.
Бывший гендиректор ОСК Алексей Рахманов в июне сообщил, что корпорация в 2022 г. получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке 350 млрд руб. (официально ОСК за 2022 г. отчетность не публиковала).