Костин сообщил об «огромной финансовой дыре» в ОСК

Костин подчеркнул, что государство должно капитализировать компанию, «закрыв старые дыры». По его словам, это не должно происходить за счет ВТБ. В дальнейшем банк намерен привлекать инвестиции. Он оценил вложения в отрасль на ближайшие 5-7 лет от 500 млрд до 1 трлн руб.