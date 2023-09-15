Продажи коньяка в России выросли на 10,7%

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГАИС писали, что продажи коньяка и бренди в РФ по итогам первого полугодия 2023 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% до 3,7 млн дал, водки – на 16,4% до 30,2 млн дал. В частности, продажи водки сократили «Татспиртпром» (бренды Graf Ledoff, «Крещенская», Tundra) и Beluga Group (Belugа, «Беленькая», «Русский лед») – на 14% и 26% соответственно. Реализация коньяка и бренди снизилась на 19% у Stellar Group (Old Barrel, Mancatcher, Veda) и на 33% у Alvisa («Старейшина», «Киновский»).