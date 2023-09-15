Продажи коньяка в России выросли на 10,7%
Продажи алкоголя в России с января по август 2023 г. выросли на 4,3% (до 146 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В частности, продажи коньяка увеличились на 10,7%, а игристых вин – на 9,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
Число проданных спиртных напитков с крепостью более 9% увеличилось на 3,1%, до 74,6 млн дал. В то же время продажи водки снизились на 0,1% до 49,4 млн дал.
Виноградного вина за восемь месяцев 2023 г. было продано на 5,5% больше (37,3 млн дал), чем годом ранее. Продажи ликерных вин выросли на 84,5% (до 784 900 дал), а ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% – на 26,6% (до 8,8 млн дал). Реализация слабоалкогольной продукции выросла на 17,1%, до 11,4 млн дал.
При этом менее популярными стали ликеро-водочные изделия с крепостью до 25% – их продажи снизились на 88,5% (до 164 800 дал).
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГАИС писали, что продажи коньяка и бренди в РФ по итогам первого полугодия 2023 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% до 3,7 млн дал, водки – на 16,4% до 30,2 млн дал. В частности, продажи водки сократили «Татспиртпром» (бренды Graf Ledoff, «Крещенская», Tundra) и Beluga Group (Belugа, «Беленькая», «Русский лед») – на 14% и 26% соответственно. Реализация коньяка и бренди снизилась на 19% у Stellar Group (Old Barrel, Mancatcher, Veda) и на 33% у Alvisa («Старейшина», «Киновский»).