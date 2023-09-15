Газета
Бизнес

Продажи коньяка в России выросли на 10,7%

Ведомости

Продажи алкоголя в России с января по август 2023 г. выросли на 4,3% (до 146 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В частности, продажи коньяка увеличились на 10,7%, а игристых вин – на 9,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. 

Число проданных спиртных напитков с крепостью более 9% увеличилось на 3,1%, до 74,6 млн дал. В то же время продажи водки снизились на 0,1% до 49,4 млн дал. 

Виноградного вина за восемь месяцев 2023 г. было продано на 5,5% больше (37,3 млн дал), чем годом ранее. Продажи ликерных вин выросли на 84,5% (до 784 900 дал), а ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% – на 26,6% (до 8,8 млн дал). Реализация слабоалкогольной продукции выросла на 17,1%, до 11,4 млн дал. 

При этом менее популярными стали ликеро-водочные изделия с крепостью до 25% – их продажи снизились на 88,5% (до 164 800 дал). 

Где в России больше всего покупают алкоголь

В 2021–2022 годах продажи этанола на человека, по данным Росстата, росли

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГАИС писали, что продажи коньяка и бренди в РФ по итогам первого полугодия 2023 г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% до 3,7 млн дал, водки – на 16,4% до 30,2 млн дал. В частности, продажи водки сократили «Татспиртпром» (бренды Graf Ledoff, «Крещенская», Tundra) и Beluga Group (Belugа, «Беленькая», «Русский лед») – на 14% и 26% соответственно. Реализация коньяка и бренди снизилась на 19% у Stellar Group (Old Barrel, Mancatcher, Veda) и на 33% у Alvisa («Старейшина», «Киновский»).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных