Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть до $23,9 за тонну
Экспортная пошлина на нефть с 1 октября увеличится на $2,5 до $23,9 за тонну, следует из сообщения Минфина.
«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 г. повысится на $2,5 и составит $23,9 за тонну», – говорится в сообщении. Сейчас пошлина находится на уровне $21,4.
По данным министерства, с 15 августа по 14 сентября средняя цена на нефть марки Urals достигла $77,03 за барр. ($562,3 за тонну), а цена нефти North Sea Dated – $88,61.
До $7,1 за тонну повысится пошлина на светлые нефтепродукты и масла.
28 августа «Ведомости» писали, что экспортеры энергоресурсов могут впервые за долгое время вновь столкнуться с «ножницами Кудрина» – фискальным «трюком», возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления. Из-за разрыва между поступлением выручки, начислением и уплатой налогов им придется продавать больше валюты, считают эксперты.
В августе доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли $17,1 млрд впервые с октября 2022 г., подсчитало Международное энергетическое агентство. Это произошло на фоне падения общих объемов поставок на 150 000 барр./сутки до 7,2 млн барр./сутки по сравнению с июлем, но рост средневзвешенной цены на 14% поддержал доходы страны. Средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71 за барр., а в первую неделю сентября она преодолела отметку $75 за барр.