Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть до $23,9 за тонну

В августе доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли $17,1 млрд впервые с октября 2022 г., подсчитало Международное энергетическое агентство. Это произошло на фоне падения общих объемов поставок на 150 000 барр./сутки до 7,2 млн барр./сутки по сравнению с июлем, но рост средневзвешенной цены на 14% поддержал доходы страны. Средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71 за барр., а в первую неделю сентября она преодолела отметку $75 за барр.