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Бизнес

Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть до $23,9 за тонну

Ведомости

Экспортная пошлина на нефть с 1 октября увеличится на $2,5 до $23,9 за тонну, следует из сообщения Минфина.

«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 г. повысится на $2,5 и составит $23,9 за тонну», – говорится в сообщении. Сейчас пошлина находится на уровне $21,4.

По данным министерства, с 15 августа по 14 сентября средняя цена на нефть марки Urals достигла $77,03 за барр. ($562,3 за тонну), а цена нефти North Sea Dated – $88,61.

Ранее по теме: Экспортеры нефти могут попасть под «ножницы Кудрина» в связи с волатильностью курса

До $7,1 за тонну повысится пошлина на светлые нефтепродукты и масла.

28 августа «Ведомости» писали, что экспортеры энергоресурсов могут впервые за долгое время вновь столкнуться с «ножницами Кудрина» – фискальным «трюком», возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления. Из-за разрыва между поступлением выручки, начислением и уплатой налогов им придется продавать больше валюты, считают эксперты.

В августе доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли $17,1 млрд впервые с октября 2022 г., подсчитало Международное энергетическое агентство. Это произошло на фоне падения общих объемов поставок на 150 000 барр./сутки до 7,2 млн барр./сутки по сравнению с июлем, но рост средневзвешенной цены на 14% поддержал доходы страны. Средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71 за барр., а в первую неделю сентября она преодолела отметку $75 за барр. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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