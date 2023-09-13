МЭА: доходы России от экспорта нефти увеличились на $1,8 млрд в августе

Российская нефть марки Urals на мировых рынках в августе торговалась в среднем по $70 за баррель, что превысило установленный странами G7 ценовой потолок в среднем на $10. В МЭА добавили, что в первую неделю сентября цена на Urals повысилась до $75 за баррель. По данным аналитиков агентства, это связано со снижением объемов экспорта по сравнению с майским уровнем. Это спровоцировало рост напряжения на мировых рынках.