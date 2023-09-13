МЭА: доходы России от экспорта нефти увеличились на $1,8 млрд в августе
Доходы России от продажи нефти за рубеж в августе 2023 г. увеличились на $1,8 млрд, несмотря на решение о снижении объема экспорта энергосырья. Причиной стал рост стоимости нефти на мировых рынках, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
«Доходы от экспорта российской нефти в августе выросли на $1,8 млрд до $17,1 млрд. Сокращение поставок нефтепродуктов на 150 000 барр./сутки более чем компенсировали высокие цены. Объем экспорта российской нефти в прошлом месяце составил 7,2 млн барр./сутки, что на 570 000 барр./сутки ниже, чем год назад», – сообщило МЭА.
По данным агентства, средневзвешенная цена российской нефти в августе увеличилась на $9,30 за баррель (+14,4%) по сравнению с июльскими показателями. В отчете добавили, что в прошлом месяце Россия получила на экспорте нефти крупнейшую с октября 2022 г. выручку в размере $17,1 млрд.
Российская нефть марки Urals на мировых рынках в августе торговалась в среднем по $70 за баррель, что превысило установленный странами G7 ценовой потолок в среднем на $10. В МЭА добавили, что в первую неделю сентября цена на Urals повысилась до $75 за баррель. По данным аналитиков агентства, это связано со снижением объемов экспорта по сравнению с майским уровнем. Это спровоцировало рост напряжения на мировых рынках.
Россия и Саудовская Аравия 6 сентября продлили добровольное сокращение объемов экспорта нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. Как отметил вице-премьер Александр Новак, эта мера является дополнительной к сокращению добычи энергосырья на 500 000 барр./сутки до конца 2024 г., объявленному ранее.