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Экономика

МЭА: доходы России от экспорта нефти увеличились на $1,8 млрд в августе

Ведомости

Доходы России от продажи нефти за рубеж в августе 2023 г. увеличились на $1,8 млрд, несмотря на решение о снижении объема экспорта энергосырья. Причиной стал рост стоимости нефти на мировых рынках, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

«Доходы от экспорта российской нефти в августе выросли на $1,8 млрд до $17,1 млрд. Сокращение поставок нефтепродуктов на 150 000 барр./сутки более чем компенсировали высокие цены. Объем экспорта российской нефти в прошлом месяце составил 7,2 млн барр./сутки, что на 570 000 барр./сутки ниже, чем год назад», – сообщило МЭА.

По данным агентства, средневзвешенная цена российской нефти в августе увеличилась на $9,30 за баррель (+14,4%) по сравнению с июльскими показателями. В отчете добавили, что в прошлом месяце Россия получила на экспорте нефти крупнейшую с октября 2022 г. выручку в размере $17,1 млрд.

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Российская нефть марки Urals на мировых рынках в августе торговалась в среднем по $70 за баррель, что превысило установленный странами G7 ценовой потолок в среднем на $10. В МЭА добавили, что в первую неделю сентября цена на Urals повысилась до $75 за баррель. По данным аналитиков агентства, это связано со снижением объемов экспорта по сравнению с майским уровнем. Это спровоцировало рост напряжения на мировых рынках.

Россия и Саудовская Аравия 6 сентября продлили добровольное сокращение объемов экспорта нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. Как отметил вице-премьер Александр Новак, эта мера является дополнительной к сокращению добычи энергосырья на 500 000 барр./сутки до конца 2024 г., объявленному ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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